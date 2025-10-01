Őrizetbe vettek három férfit szerdán a német hatóságok, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a Hamász megbízásából izraeli, illetve zsidó intézmények ellen készítettek elő erőszakos cselekményeket.
A német szövetségi ügyészség közlése szerint a három személyt azzal gyanúsítják, hogy fegyverek és lőszerek beszerzésében vettek részt a Hamász számára, amelyeket gyilkosságokhoz, izraeli vagy zsidó intézmények elleni támadásokhoz szántak Németországban.
"A férfiak őrizetbe vétele során különböző fegyvereket, köztük egy AK-47-es gépkarabélyt és több pisztolyt, valamint jelentős mennyiségű lőszert találtak" - közölték szövetségi ügyészek.
A három férfit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak úgy azonosították, hogy a német állampolgárságú Abed Al G. és Ahmad I., valamint a Libanonban született Wael F. M. Minhármukat Berlinben vették őrizetbe.
(MTI nyomán)