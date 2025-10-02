Külföld :: 2025. október 2. 17:03 ::

Berlin bekérette a grúziai képviselet vezetőjét a német nagykövet tevékenységének következményei miatt

A német külügyminisztérium csütörtökön bekérette a georgiai képviselet vezetőjét Berlinben, tiltakozásul a német nagykövettel szembeni vádak és bírálatok miatt.

A minisztérium az X-en azt írta: "egyértelmű üzenetet küldtünk: a georgiai hatóságok alaptalan vádjai és támadó hangneme a tbiliszi német nagykövettel szemben elfogadhatatlan, és ennek véget kell vetni."

Georgia berlini nagykövetségét jelenleg Ani Abuladze ügyvivő vezeti, mivel egyelőre nincs hivatalban nagykövet.

A tbiliszi német nagykövet, Peter Fischer szeptember végén került szembe a georgiai kormánnyal, miután bírálta az ország - szavai szerint - "autoriter fordulatot vevő politikáját", és ellenzéki politikusok bírósági tárgyalásain is részt vett. A georgiai külügyminisztérium ezután bekérette Fischert, és azzal vádolta, hogy beavatkozik az ország belügyeibe.

A német külügyminisztérium "alaptalannak" nevezte a vádakat, és az Európai Unió georgiai képviselete is kiállt Fischer mellett.

Georgiában tavaly év végén a 2012 óta kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt győzött a parlamenti választáson, amit az ellenzék nem fogadott el, és ennek nyomán hetekig tartó tömegtüntetések zajlottak Tbilisziben. A történtek tovább fokozták az Európai Unióval szemben kialakult feszültséget, a georgiai kormány pedig ennek nyomán 2028-ig felfüggesztette az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését.

(MTI nyomán)