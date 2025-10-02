Külföld :: 2025. október 2. 19:38 ::

Moldovában előzetes letartóztatásba helyezték az egyik ellenzéki párt vezetőjét

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték Moldovában csütörtökön Gabriel Calint, az ellenzéki Moldovai Keresztényszociális Unió nevű párt vezetőjét, újságírót azzal a váddal, hogy szavazatokat vásárolt a vasárnapi parlamenti választásokon - közölte újságírókkal az ügyvédje, Iurie Margineanu.

Az ügyvéd elmondta: védencét szavazatvásárlással, választás során elkövetett korrupcióval és pénzmosással vádolják. Leszögezte: Calin nem ismeri el bűnösségét.

A rendőrség bejelentette, hogy a Calinnál tartott házkutatás során mintegy 36 ezer dollárt és 5700 eurót foglaltak le, valamint olyan elektronikus eszközöket és dokumentumokat, amelyek a vád szerint "azt bizonyítják, hogy Calin oroszországi műveletek finanszírozásában érintett".

A tárgyalás után Calin újságírók előtt kijelentette, hogy a vádak politikai jellegűek, amellyel az ellenzéket akarják ellehetetleníteni. Úgy fogalmazott, ez bosszú az újságírói munkássága és a kormány bírálata miatt.

Calin élesen bírálta Maia Sandu elnököt és a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártját (PAS), azt állítva, hogy nem Moldova, hanem a Soros Alapítvány érdekeit képviselik, ahol dolgoztak.

(MTI)