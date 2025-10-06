Külföld, Háború :: 2025. október 6. 17:45 ::

Izraeli zászlóval kínozták, most pedig deportálják Greta Thunberget a zsidók

Az izraeli hatóságok folytatják azoknak a külföldi aktivistáknak a kitoloncolását, akik segélyszállító hajókon próbálták elérni a Gázai övezetet. Hétfői döntésük értelmében 171 személyt deportálnak, többségüket Szlovákiába és Görögországba.



Thunberg deportálásra várva a Rámón nemzetközi repülőtéren (fotó: IsraelMFA / Reuters)

A The Guardian információi szerint a kitoloncolásra várók között van Greta Thunberg "klímaaktivista" is, aki a 450 fős Global Sumud flottával indult Gáza felé. A 30 hajóból álló konvojt azonban az izraeli hatóságok feltartóztatták, Thunberget október elején őrizetbe vették. Az izraeli külügyminisztérium közleménye szerint a flotta megsértette a Gázát körülvevő tengeri blokádot.

Thunberg állítólag embertelen körülmények között volt fogva tartva – beszámolók szerint ágyi poloskás cellában helyezték el, ahol nem kapott elegendő élelmet és ivóvizet.

Korábban több aktivistát már Törökországba toloncoltak, közülük többen arról számoltak be, hogy tanúi voltak Thunberg bántalmazásának, akit elmondásuk szerint meglöktek, és arra kényszerítettek, hogy izraeli zászlót viseljen.