2025. október 11. 12:17

Teljesen megsemmisült az amerikai hadsereg számára robbanóanyagokat gyártó és tesztelő cég üzeme

Legalább 18 ember eltűnt, amikor robbanás követezett be egy robbanóanyag-gyártó cég egyik üzemében az amerikai Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra Tennessee államban pénteken. A kutatás még tart, egyelőre nem tudni, hogy mi lett az eltűntnek nyilvánított 18 emberrel.

Chris Davis, Humphreys megyei seriff azt mondta, hogy a robbanás egy dombtetőn álló épültben történt. A seriff szerint az épület teljesen eltűnt, semmi nem maradt belőle. A törmelék legalább fél mérföldes körzetben szétszóródott, és a több mint 24 kilométeres körzetben élők is érezték a robbanást





A megsemmisült létesítmény az Accurate Energetic Systems nevű cégé, amely robbanóanyagokat gyárt és tesztel a hadsereg számára. Közleményében a cég "tragikus balesetnek" nevezte a létesítményében történt robbanást.

(MTI)