Legalább 18 ember eltűnt, amikor robbanás követezett be egy robbanóanyag-gyártó cég egyik üzemében az amerikai Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra Tennessee államban pénteken. A kutatás még tart, egyelőre nem tudni, hogy mi lett az eltűntnek nyilvánított 18 emberrel.
Chris Davis, Humphreys megyei seriff azt mondta, hogy a robbanás egy dombtetőn álló épültben történt. A seriff szerint az épület teljesen eltűnt, semmi nem maradt belőle. A törmelék legalább fél mérföldes körzetben szétszóródott, és a több mint 24 kilométeres körzetben élők is érezték a robbanást
#BREAKING 19 missing 1 dead #Bucksnort #Tennessee pic.twitter.com/LcvNupX6sV— Breaking X (@BreakingXAlerts) October 10, 2025
🚨#BREAKING: Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 10, 2025
📌#Bucksnort | #Tennessee
At this time, numerous emergency personnel are on the scene in Bucksnort, Tennessee, after a significant and… pic.twitter.com/1XmZZRqY24
A megsemmisült létesítmény az Accurate Energetic Systems nevű cégé, amely robbanóanyagokat gyárt és tesztel a hadsereg számára. Közleményében a cég "tragikus balesetnek" nevezte a létesítményében történt robbanást.
🔴USA🇺🇲| #ARRÊT_SUR_IMAGE 📷| #Tennessee : image aérienne de l'avant et l'après explosion qui a ravagé vendredi 10 Octobre l'Usine de fabrication d'explosifs militaires "Accurate Energetic Systems", à #Bucksnort dans le comté de Hickman, faisant 19 disparus. pic.twitter.com/pZAp4g3HRN— Nanana365 (@nanana365media) October 11, 2025
(MTI)