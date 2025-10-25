Litvánia szombaton megnyitotta két határátkelőjét Fehéroroszország felé - közölte a balti ország határőrszolgálata.
A tájékoztatás szerint a biztonsági helyzet kiértékelését követően újraindulhatott a járműforgalom a nagyjából fél napra lezárt Salcininkai és a Medininkai határátkelőn.
Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket a Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt, amelyek következtében október 24-én lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint a balti ország második legnagyobb városa, Kaunas repülőterét. Egy hét alatt ez már a második ilyen jellegű incidens volt.
A litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) szerint kedden késő este több tucat, cigarettacsempészek által is használt léggömb repült be a szomszédos Fehéroroszországból a főváros légterébe, ami miatt szerda reggelig bezárták a vilniusi repülőteret.
A fehérorosz vámhatóság közleményében észszerűtlennek és alaptalannak nevezte a határátkelők előzetes értesítés nélküli lezárását.
Litvánia és Fehéroroszország határán összesen hat közúti átkelőhely van, amelyekből jelenleg csak kettő, a Salcininkai és a Medininkai településeknél található üzemel.
(MTI)