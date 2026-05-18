Külföld :: 2026. május 18. 06:39 ::

Összeütközött két katonai repülőgép egy légibemutatón az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légibemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légi show-ban részt vevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken négy ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak.

They stopped the Mountain Home airshow years ago because they had two separate crashes two years in a row. This was the first year back after those crashes. I’m not sure they’re going to do it again. I’m glad the pilots and WSO’s ejected and I pray they are injury free. On the… pic.twitter.com/r2c3WookYM May 17, 2026

Kim Sykes, a bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek.

A légibázis közleménye szerint a vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusát.

A légi bemutatóval a repülés történetét ünnepelték, amelyen a gépek mellett ejtőernyősök is részt vettek. A kétnapos műsor kiemelt látványossága az amerikai légierő klasszikus vadászrepülő-köteléke, a Thunderbird volt.

A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.

(MTI nyomán)