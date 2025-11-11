Külföld, Háború :: 2025. november 11. 07:51 ::

Körözött terroristavezérből a Fehér Ház vendége: Trump a szíriai elnök vezetési képességeit dicsérgette

Egyesült Államok felfüggesztette a Szíriával szembeni szankciók túlnyomó többségét – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium hétfőn, miközben Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed es-Saraa szír elnököt.





Can you imagine the right-wing media outrage if President Obama did this? Donald Trump and @JDVance just welcomed the former leader of al-Qa’ida in Syria - Abu Mohammad al-Jolani - into the White House.Can you imagine the right-wing media outrage if President Obama did this? pic.twitter.com/af6XUyBUr6 November 10, 2025

Az amerikai elnöki hivatalban tartott megbeszélésről részleteket nem közöltek. Egy rövid, szír részről kiadott közlemény szerint a témák között a közös érdekek körébe tartozó regionális és nemzetközi ügyek szerepeltek. A találkozón részt vett a két ország külügyminisztere is.





"You can expect some announcements in Syria.



We want to see Syria become a country that's very successful.



And I think this leader can do it.



Trump has full confidence in Al Qaeda! Trump on julani: “PEOPLE SAY HE'S HAD A ROUGH PAST, WE ALL HAD""You can expect some announcements in Syria.We want to see Syria become a country that's very successful.And I think this leader can do it.Trump has full confidence in Al Qaeda! pic.twitter.com/s1G2f3uq7M November 11, 2025

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a Szíriával szemben érvényben lévő szankciók többségét, az úgynevezett Cézár-törvény végrehajtását 6 hónapra felfüggesztették, ami megfelel Donald Trump elnök korábbi ígéretének. Az Egyesült Államok kormánya már május végén döntött egy hasonló intézkedésről.





Trump: We lifted sanctions on Syria, on the recommendation of Israel. ⚡Breaking:Trump: We lifted sanctions on Syria, on the recommendation of Israel. pic.twitter.com/GdWZsQroMt November 7, 2025

Az indoklás szerint az intézkedés célja, hogy lehetőséget adjon Szíria számára az újjáépítésre, miközben a "káros szereplők" felelősségre vonását biztosítja.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye felhívja a figyelmet, hogy a Szíriával szemben korábban alkalmazott széles körű büntetőintézkedések enyhítésének részeként a Cézár-törvény felfüggesztése mellett a polgári felhasználású szoftverek és technológia szállítása is engedély nélkül lehetséges.

Ugyanakkor az egyéb szankciókkal sújtott, Oroszországgal és Iránnal fenntartott üzleti kapcsolatokra Szíria esetében is érvényesek a büntetőintézkedések.

Közvetlenül Szíriára vonatkozóan továbbra is érvényben vannak a "legrosszabbak közül is a legrosszabbak" elleni szankciók, azaz az Aszad családdal és környezetével szembeni büntetőintézkedések az emberi jogok megsértése, kábítószerkereskedelem és a térség destabilizálása miatt.

Az Egyesült Államok emellett változatlanul szerepelteti Szíriát a terrorizmust támogató államok listáján, ugyanakkor az intézkedés felülvizsgálat alatt áll. Továbbra is megmaradó korlátozás, hogy amerikai exportcikkek egy körének szíriai importja engedélyköteles.





Trump on Syria’s new “President” — the former al-Qaeda emir Ahmed al-Sharaa (aka Abu Mohammed al-Joulani):



“He’s a very strong leader. He’s from a tough place and he’s a tough guy. I liked him, I get along with him. We’ll do everything we can to make… Has Trump Lost His Mind?Trump on Syria’s new “President” — the former al-Qaeda emir Ahmed al-Sharaa (aka Abu Mohammed al-Joulani):“He’s a very strong leader. He’s from a tough place and he’s a tough guy. I liked him, I get along with him. We’ll do everything we can to make… pic.twitter.com/E5GKMn93GS November 10, 2025

Donald Trump amerikai és Ahmed es-Saraa szír elnök fehér házi találkozója történelmi jelentőségű, ugyanis Szíria függetlenségének megteremtése, azaz 1946 óta nem járt szír államfő hivatalos látogatáson Washingtonban.

Ahmed es-Saraát januárban nevezték meg Szíria ideiglenes államfőjeként. A szír vezető korábban az Al-Kaida terrorhálózattal tartott fenn kapcsolatokat, és tevékenysége miatt az Egyesült Államokban 10 millió dollár pénzjutalmat tűzött ki a fejére.





He rose to power in Dec 2024, sanctions were lifted off Syria in June, and many Christians and… The new leader of Syria is a former Al Qaeda terrorist wanted by our government who is meeting with President Trump today at the White House on the U.S. Marine’s 250th anniversary.He rose to power in Dec 2024, sanctions were lifted off Syria in June, and many Christians and… pic.twitter.com/El20YKN9VZ November 10, 2025

Nem fontolgatnak közvetlen tárgyalást Izraellel az Ábrahám Egyezményekről - de talán Amerika segít

Szíria nem fontolgat közvetlen tárgyalást Izraellel a csatlakozásról az Ábrahám Egyezményekhez a fennálló területi konfliktus miatt – jelentette ki Ahmed es-Saraa szír elnök hétfőn egy interjúban, miután a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel.





And about that al-Qaeda stuff, it’s ‘a matter of the past’



He's clearly feeling confident after meeting Trump pic.twitter.com/T0gqwm4A8g Syria is now ‘GEOPOLITICAL ALLY’ of the US – al-Sharaa to Fox NewsAnd about that al-Qaeda stuff, it’s ‘a matter of the past’He's clearly feeling confident after meeting Trump https://t.co/spwbLX7Pbs November 10, 2025

Szíria államfője a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban kifejtette, hogy Szíria helyzete eltér azokétól az államokétól, amelyek csatlakoztak az izraeli-arab megbékélést célzó szerződésrendszerhez. Rámutatott, hogy országának közös határa van Izraellel, és kijelentette, hogy Izrael 1967 óta megszállás alatt tartja a Golán-fennsíkot. "Nem bocsátkozunk közvetlen tárgyalásba most, talán az Egyesült Államok adminisztrációja hozzásegít majd bennünket egy ilyen jellegű tárgyaláshoz" – fogalmazott Szíria januárban megnevezett átmeneti elnöke.

Ahmed es-Saraa elmondása szerint Donald Trump elnökkel saját, terrorizmushoz kötődő múltjáról nem beszélt, hanem a jövőre és a jövőbeli befektetési lehetőségekre összpontosítottak, valamint arra, hogy Szíriát ma már nem biztonsági fenyegetésként, hanem az Egyesült Államok "geopolitikai szövetségeseként" kell tekinteni. Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok számára komoly befektetési lehetőségek rejlenek a közel-keleti országban, különösen a gázkitermelést tekintve.

A szír elnök kijelentette, hogy országa új korszakhoz érkezett, ami az Egyesült Államokkal kialakított új stratégián alapszik. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az amerikai katonai jelenlét indokait Szíriában az ország kormányával való egyeztetés során kell meghatározni, majd szükségesnek mondott egy megállapodást az Iszlám Államról.

(MTI nyomán)