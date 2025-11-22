Külföld, Gazdaság :: 2025. november 22. 08:38 ::

Csalással növekszik még a német dodzsempiac is: a gyártók saját maguk "veszik meg" elektromos autóikat

A gyártók és a kereskedők saját regisztrációs forgalomba helyezéseikkel szépítik meg a teljesen elektromos (BEV) autók értékesítési adatait a német gépjárműipari szakmai képviseleti szervezet, a ZDK kimutatása szerint.

Thomas Peckruhn, a ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.) elnöke a gyártók és a kereskedők növekvő saját regisztrációit "egyértelmű figyelmeztető jelnek" tekinti. A piac jelenleg nem "valódi fogyasztói keresletből" táplálkozik, hanem "elsősorban a gyártók és kereskedők mesterséges ösztönzéseiből". Ha az új regisztrációk egynegyede saját számlára történik, az azt mutatja, "hogy a magán- és üzleti ügyfelek valójában hogyan viselkednek - különösen az elektromos autók esetében". Az elektromos mobilitás növekedési rátái ezért "erősen eltúlzottak" - jelentette ki a ZDK elnöke.

Konkrétan az idei évben eddig 102 520 BEV-t (battery electric vehicle = tisztán akkumulátoros hajtású autó) regisztráltak a német szövetségi gépjármű-nyilvántartó hivatal, a KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) adatai szerint. Az elmúlt év első 10 hónapjában 67 895 volt a regisztrációk száma, míg a 2023-as összehasonlító időszakban - amikor még érvényben volt a környezetvédelmi bónusz - 70 313. Az elmúlt két évben tapasztalt több mint 50 százalékos növekedés elsősorban az autógyártóknak köszönhető, akik saját regisztrációikat másfélszeresére növelték. Az elektromos autók aránya a teljes jármű-regisztrációkban az idén 18,4 százalék, ami jelentősen meghaladja a 2024-es összehasonlító időszak 13,3 százalékos értékét, és kissé meghaladja a 2023-as 18,0 százalékot, amikor még érvényben volt a környezetvédelmi bónusz.

A kereskedők és a gyártók a saját regisztrációkat használják arra a ZDK szerint, hogy a gyenge kereslet ellenére is elérjék az értékesítési célokat. Az ilyen módon forgalomba helyezett autók pedig többnyire viszonylag hamar használt autóként piacra kerülnek jelentős árengedménnyel. Az ügyfelek számára ez kedvező fejlemény ugyan, de az egész iparág számára kellemetlen mellékhatással jár, általában is lenyomja ugyanis az árszintet a használt autók szegmensében.

A piaci elemzéseket végző DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) kimutatása szerint az úgynevezett maradványérték, amely azt mutatja, hogy egy autó az átlagos futásteljesítmény mellett három évvel a vásárlás után mennyibe kerül az eredeti listaárhoz képest, októberben 48,8 százalék volt az elektromos autók esetében. Két évvel ezelőtt ez az érték még 58,1 százalék volt.

A belsőégésű motoros autók esetében a maradványértékek az utóbbi időben sokkal lassabban csökkentek, és jelenleg 63 százalék a benzinmotorral felszerelt autók esetében, illetve 61,3 százalék a dízelmotorral felszerelt autók esetében.

Az elektromos mobilitás eddig csak részben vált népszerűvé a vásárlók körében, ami a ZDK elnökének véleménye szerint nem az áraknak köszönhető. "Az elektromos járművek iránti kereslet lassúságának fő oka nem a magas beszerzési ár, hanem a továbbra is túl magas töltési költségek és a lakóövezetekben rendelkezésre álló töltési infrastruktúra" - hangsúlyozza Peckruhn.

(MTI)