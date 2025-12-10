Külföld :: 2025. december 10. 20:50 ::

Nagyobb mértékű környezetszennyeződés történt egy kőolajvezetéknél Németországban

Nagyobb mértékű olajszennyeződést jelentettek be a kelet-németországi Brandenburg tartomány hatóságai egy kőolajvezetékben szerda este bekövetkezett "incidens" miatt.

"A karbantartók a helyszínen dolgoznak a PCK olajfinomítóhoz tartozó vezeték zsilipjénél", a tartomány északkeleti részében - közölte a brandenburgi környezetvédelmi minisztérium.

A Rosznyeft orosz kőolajipari óriáscég német leányvállalatának a tulajdonában lévő finomító 2022 szeptembere óta a német állam felügyelete alatt áll.

A szóban forgó vezeték a balti-tengeri Rostock német kikötővárost a lengyel határnál, az Odera partján fekvő Schwedt kőolaj-finomítójával köti össze.

A tartományi kormány nem közölt részleteket a szennyeződés mértékével kapcsolatban.

A finomító egyik szóvivője szerint az "elsődleges következtetések alapján" az incidenst feltehetően a vezetéken csütörtökön végrehajtani tervezett biztonsági próba előkészületei idézték elő.

A szóvivő szerint egyelőre kizárható a szándékos külső beavatkozás.

A regionális médiumok szerint a kőolaj legalább tíz méter magasan szökött fel a vezetékből.

Az Oroszország elleni európai szankciók miatt a finomító 2023 óta nem dolgoz fel orosz kőolajat, az alternatív forrásból beszerzett alapanyagokat Rostock, illetve a lengyelországi Gdansk kikötőjén át szállítják Brandenburgba.

(MTI)