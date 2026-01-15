Külföld :: 2026. január 15. 14:52 ::

Az X közölte, nem engedi, hogy a Grok valós személyeket "vetkőztessen meztelenre"

Elon Musk X közösségi hálózata bejelentette, intézkedéseket hozott annak megakadályozására, hogy Grok elnevezésű mesterségesintelligencia-alapú chatbotja "levetkőztessen" valós személyeket, de még meg kell győznie több ország hatóságait, amelyek vizsgálatot indítottak ellene.

"Technológiai intézkedéseket hoztunk, hogy megakadályozzuk a Grok fiókot abban, hogy valós emberekről készült, őket kihívó ruhákban, például bikiniben vagy ruhátlanul ábrázoló képeket szerkesszen" - közölte az X egy szerdán késő délután az Egyesült Államokban közzétett üzenetben.

Az X állítása szerint ezeket a szerkesztési korlátozásokat minden felhasználóra kiterjeszti. A közlemény azonban bizonytalanságot hagy maga után, mivel azt is hozzáteszi, hogy a meztelen képek "generálását csak azokban a joghatóságokban tiltja, ahol ez illegális.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság óvatosan üdvözölte az intézkedéseket.

"Tudomásul vesszük a intézkedéseket", és "gondosan értékelni fogjuk ezeket a változásokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hatékonyan védik az Európai Unió polgárait" - nyilatkozta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője.

Szerinte "ha ezek a változások nem bizonyulnak hatékonynak, a bizottság nem habozik felhasználni minden jogalkotási eszközét", amely lehetővé teszi számára, hogy pénzbírságokat szabjon ki, vagy akár felfüggessze a közösségi hálózat működését.

Az X január elején jelentette be, hogy "intézkedéseket hoz az illegális tartalmak ellen azok eltávolításával, a fiókok végleges felfüggesztésével és a helyi hatóságokkal való együttműködéssel".

(MTI)