2026. január 19. 07:18

Halálos vonatbaleset Spanyolországban

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma száz fölött van, legalább 25 ember sérülése súlyos - közölték a spanyol hatóságok vasárnap.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.





- At least 21 people were killed and 25 others seriously injured in the accident.

- All rail services between Madrid and Andalusia were suspended.

- “The Government is working with the rest of the competent authorities and emergency… #LATEST on train derailment in #Spain - At least 21 people were killed and 25 others seriously injured in the accident.- All rail services between Madrid and Andalusia were suspended.- “The Government is working with the rest of the competent authorities and emergency… pic.twitter.com/FbzKwJeVpr January 18, 2026

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte: a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét.

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét, és 143-an sérültek meg.

(MTI)