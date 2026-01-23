Külföld :: 2026. január 23. 08:54 ::

Trump: "hatalmas" amerikai hadiflotta tart Irán felé

"Hatalmas" amerikai hadiflotta tart Irán felé - jelentette be Donald Trump amerikai elnök, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség a hajók bevetésére.

"Nagyon sok hajónk megy abba az irányba, biztos, ami biztos... Inkább nem szeretném, ha bármi történne, de szorosan figyelemmel követjük őket (Iránt)" - szögezte le Trump a Davosból az Egyesült Államokba tartó elnöki különgép (Air Force One) fedélzetén helyi idő szerint csütörtökön.

Hajókövetési adatok szerint az Abraham Lincoln amerikai romboló és másik három hadihajó valóban a közel-keleti térség felé tart.

Trump elmondta azt is, hogy "nagyon hamar" életbe lép az a 25 százalékos vám, amellyel Washington az Iránnal üzletelő országokat sújtja.

Az elnök többször helyezett kilátásba Irán elleni csapásokat, amiért a síita állam hatóságai aránytalan mértékben léptek fel a december végén kirobbant, országosra duzzadt kormányellenes tüntetések résztvevői ellen. A múlt héten mindazonáltal enyhült Trump Teheránnal szemben alkalmazott hangvétele amiatt, hogy szerinte az iráni vezetés leállította a tiltakozások során letartóztatottak kivégzését. Ezzel kapcsolatban Trump az elnöki gép fedélzetén adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Teherán csaknem 840 akasztást halasztott el az ő hatására.

"Mondtam nekik: ha felakasztjátok azokat az embereket, keményebb csapást kaptok, mint valaha" - szögezte le, kiemelve, hogy a tervezett csapások erősebbek lennének az iráni nukleáris létesítményekre tavaly júniusban mért csapásoknál is.

Az iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka ugyanakkor arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy a testület "a ravaszon tartja az ujját".

(MTI)