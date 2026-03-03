Külföld :: 2026. március 3. 19:39 ::

Több bombariadó volt Rómában kedd délután

Bombariadó lépett életbe az olasz főváros központjában, a Chigi-kormánypalotánál egy magára hagyott bőrönd miatt kedd délután, de a gyanús tárgy végül ártalmatlannak bizonyult. Az első riasztást másik kettő követte.

A Chigi-palota környékét lezárták, a járműforgalmat leállították, és a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették. A riasztást egy elhagyott bőrönd okozta, amelyet a kormánypalotával szomszédos épülethez tartozó sétálóudvar egyik üzletének kirakatánál hagytak magára. Az épületben a kormány és a miniszterelnöki hivatal irodái működnek.

Róma egyik legforgalmasabb pontjáról van szó, ahol szünet nélküli a járművek és a gyalogosok folyama.

A riasztás életbe lépését követő percekben a helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A teljesen lezárt környék csendbe borult: egy tűzszerész megközelítette a bőröndöt, amelyben a hatóságoktól származó első információk szerint ruhák voltak. A bőröndöt a rendőrség elszállította.

A riasztás fél órán át tartott. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.

Az első riasztással majdnem egy időben, a Chigi-palotától nem messzi Piazza Venezia terén, a II. Viktor Emánuelről elnevezett emlékműnél is bombariadót rendeltek el. Ott is egy gazdátlan bőrönd állt az utcán, amely szintén ártalmatlannak bizonyult. A hatóságok ellenőrzéséig azonban az egész teret kiürítették, több ezer turistának kellett a lehető leggyorsabban elhagynia a környéket.

A harmadik bombariadó az Olasz Testvérek (FdI) kormánypárt székházában volt, amely szintén a belvárosban, a kormánypalota közelében található.

A pártházat azonnal kiürítették.

Olaszország nemzetbiztonsági hatóságai hétfőn tartottak újabb egyeztetést a veszélyeztetett épületek, intézmények védelmének megerősítéséről. Több mint huszonnyolcezer helyszínt védenek a fegyveres erők, rendőrség, csendőrség emberei, köztük négyezer négyszázat Rómában. Közöttük vannak Izrael és az Egyesült Államok képviseletei.

Giorgia Meloni miniszterelnök hangoztatta, hogy az iráni konfliktus egyik következménye az iszlám fundamentalizmushoz kötődő terrorista támadások újraindulása lehet, ami magányos elkövetők merényleteit jelenthet.

Antonio Tajani külügyminiszter közölte, hogy bekérette a római tárcához Irán nagykövetét a Ciprusi brit támaszpontot ért dróntámadás miatt.

(MTI)