2026. április 10. 17:17

Tizenkilenc év fegyházra ítélték a volt orosz védelmi miniszterhelyettest

Tizenkilenc évi fegyházbüntetésre ítélte Pavel Popov volt orosz védelmi miniszterhelyettest egy katonai bíróság pénteken különösen nagy értékű csalás, okirat-hamisítás, hivatali visszaélés és fegyverkereskedelem címén.

Emellett a törvényszék 85 millió rubel (353 millió forint) pénzbírságot szabott ki rá, és elrendelte 45 millió rubel (187 millió forint) elkobzását is az orosz költségvetés javára.

A nyomozás szerint Popov 2021 és 2024 között a moszkvai régió Krasznogorszki járásában lévő birtokán a kubinkai Patriot katonai és hazafias park költségén végeztetett építési és javítási munkálatokat, amivel nyolcmillió rubel (33 millió forint) kárt okozott, valamint "anyagi értékeket" szállíttatott oda. Ebben az időszakban miniszterhelyettesként ő volt a felelőse park fejlesztésének, karbantartásának és működtetésének. A Patriot költségvetéséből 25 millió rubelt (104 millió forintot) sikkasztott el, a Bamsztrojputy részvénytársaság vezérigazgatójától pedig 2014-től kezdődően 45 millió rubel kenőpénzt kapott.

Vjacseszlav Ahmedovot, a park igazgatóját és Vlagyimir Szeszterovot, az orosz védelmi minisztérium innovációs fejlesztési főosztályának helyettes vezetőjét korábban szintén elítélték a Patriotban elkövetett sikkasztás miatt. Ahmedov és Szesztrov, Popovval ellentétben, beismerte bűnösségét, így hat-, illetve ötévi szabadságvesztést kapott.

Popov 2013. november 7-től 2024. június 17-ig töltötte be a miniszterhelyettesi tisztséget. Ebben a pozícióban ő felügyelte Oroszország nemzeti védelmi irányító központjának létrehozását, valamint az információs rendszerek osztályát és a fő robotikai kutatási és tesztelési központot.

(MTI)

