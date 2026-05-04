Külföld :: 2026. május 4. 10:35

A lengyel és az amerikai elnök az európai amerikai katonai jelenlétről tárgyalt

Karol Nawrocki lengyel és Donald Trump amerikai elnök szerdán telefonon tárgyalt az amerikai csapatok európai jelenlétének kilátásairól - áll a lengyel elnöki hivatal hétfő hajnali közleményében.

Szombaton Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén pedig azt mondta, hogy a csapatkivonás várhatóan hat-tizenkét hónapon belül befejeződik.

Amerikai hivatalos adatok szerint Németországban mintegy 38 ezer amerikai katona állomásozik, ami az amerikai erők legnagyobb kontingense Európában.

Eközben az Egyesült Államok tízezer katonát állomásoztat Lengyelországban. Varsó a közelmúltban többször jelezte, hogy szívesen venné, ha nőne az amerikai csapatok jelenléte Lengyelországban.

A németországi csapatkivonásról szóló hétvégi bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump a múlt héten helyezte kilátásba a csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

(MTI)