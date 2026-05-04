Halott migránsokat találtak Horvátországban

Négy férfit holtan találtak a horvátországi Károlyváros (Karlovac) közelében, a Netretic községhez tartozó Donje Prilisce településen, miután a hatóságok bejelentést kaptak egy nagyobb migránscsoportról - közölte hétfőn a karlovaci rendőr-főkapitányság.

A rendőrök a helyszínen két legyengült egészségi állapotban lévő férfit is találtak, őket kórházba vitték. Egy másik férfi a bajba jutottaknak nyújtott segítséget.

A helyszín közelében, a korábbi szlovén határátkelőnél további 12 külföldi állampolgárra bukkantak. Összesen 13 embert vittek a nemzetközi védelmet kérők Dugi Dol-i regisztrációs központjába.

A rendőrség eddigi adatai szerint a csoportot egy ismeretlen sofőr teherautóval vitte a helyszínre, majd a külföldi állampolgárok kiszállítása után távozott. A migránsok azt mondták, hogy az út során embertelen körülmények között szállították őket.

A helyszíni szemlét a megyei ügyész irányította. A rendőrség embercsempészés és közveszély okozásának gyanúja miatt folytat nyomozást.

Az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg.

(MTI)