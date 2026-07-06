Külföld, Háború :: 2026. július 6. 07:22 ::

Trump szerdán találkozik Zelenszkijjel Ankarában

Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrajnai államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozó keretében - közölte vasárnap egy magas rangú amerikai tisztviselő, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat.

Az amerikai tisztviselő azt mondta: a kedden kezdődő ankarai NATO-csúcson részt vevő Donald Trump szerdán személyesen találkozik az ukrajnai elnökkel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Donald Trump valószínűleg felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután beszélt Volodimir Zelenszkijjel - tette hozzá.

Donald Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra. Első személyes találkozója a házigazdával, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz.

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök a Zelenszkijjel folytatott szerdai kétoldalú találkozó után megbeszélést tart Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel is, majd ezután sajtótájékoztatót tart.

(MTI nyomán)