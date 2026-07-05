Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt amerikai kollégájával, Donald Trumppal szombat este - jelentette be a Kreml, hozzátéve, hogy a két vezető az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt megvitatta az ukrajnai helyzetet – írja az MTI.
"Az elnökök természetesen szóba hozták az ukrajnai helyzet rendezésének kérdését, különös tekintettel Donald Trump közelgő részvételére a július 7-én és 8-án Törökországban megrendezendő NATO-csúcstalálkozón" - számolt be Jurij Usakov, a Kreml diplomáciai tanácsadója, akit a RIA Novosztyi orosz hírügynökség idézett.
Tájékoztatása szerint az 1 óra 25 perces telefonbeszélgetés során a két vezető más nemzetközi témákról is szót ejtett, így az Iránnal, valamint a Közel-Kelettel kapcsolatos fejleményekről.
Korábban, szombat este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trumppal az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának évfordulója alkalmából.
Donald Trump a Mount Rushmore Nemzeti Emlékműnél elmondott ünnepi beszéde után 2026. július 3-án, Dél-Dakotában (fotó: Alex Brandon/AP)
Harminckét ország államfői és küldöttségei, köztük Donald Trump is, várhatóan keddtől Ankarában részt vesznek a NATO-csúcstalálkozón.
Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója beszámolójában azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin "áttekintést adott az ukrajnai harctéren kialakult valós helyzetről, ahol az orosz fegyveres erők magabiztosan haladnak előre".
A Kreml pénteken bejelentette, hogy elfoglalta az ukrán Kosztyantinyivka városát, amely Kijev erőinek egyik fellegvára a keleti donyecki régióban.
Ezt azonban Kijev határozottan cáfolta, kijelentve, hogy csapatai továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a települést, és hogy a harcok ott továbbra is folynak.