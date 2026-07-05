Tudomány és technika :: 2026. július 5. 18:04 ::

A Google is felelhet érte, ha az AI összefoglalója valótlanságot állít

Fontos német bírósági döntés született a Google AI Overviews szolgáltatásáról, és ennek akár magyar felhasználókra, cégekre és sajtótermékekre nézve is lehetnek következményei. A müncheni regionális bíróság kimondta, hogy a Google közvetlenül felelőssé tehető, ha a keresési eredmények tetején megjelenő AI-összefoglaló valótlan állításokat közöl valakiről vagy valamelyik cégről. Az ügyet két müncheni székhelyű kiadó indította, miután a Google AI Overviews olyan állításokat kapcsolt hozzájuk, amelyek átverésekkel, visszaélésekkel és kétes üzleti gyakorlatokkal hozták őket összefüggésbe. A probléma nem egyszerűen az volt, hogy a Google keresője előhozott egy másik oldalon megjelent vitatott cikket, hanem az, hogy az AI-összefoglaló a bíróság szerint olyan új állításokat rakott össze, amelyek nem következtek egyértelműen a felhasznált forrásokból – írja a PC World.

Ez a különbség jogilag kulcsfontosságú. A Google évtizedeken át alapvetően közvetítőként működött a keresőben: linkeket listázott, más oldalak tartalmaira mutatott, és jogsértés esetén legfeljebb az adott találat eltávolítását lehetett kérni tőle. Az AI Overviews azonban már nem pusztán linkel, hanem saját szöveges összefoglalót készít. A müncheni bíróság szerint ha ez az összefoglaló új, önálló tartalmat hoz létre, akkor a Google nem bújhat el a hagyományos keresőmotorokra vonatkozó felelősségi szabályok mögé. A döntés nem végleges, a Google jelezte, hogy megtámadja. A cég várhatóan továbbra is azzal érvel majd, hogy az AI Overviews nem saját szerkesztett tartalom, hanem a keresési találatok alapján összeállított gépi áttekintés, amelynél előfordulhatnak hibák. A bíróság azonban most épp azt mondta ki, hogy a hiba lehetősége nem mentesíti automatikusan a szolgáltatót, ha a rendszer valótlan és jogsértő állítást jelenít meg.

A döntés azért lehet különösen fontos, mert az AI-alapú keresési összefoglalók egyre inkább kiváltják a klasszikus találati listák átböngészését. A felhasználók sokszor már nem kattintanak tovább az eredeti forrásokra, hanem elfogadják a Google által kiemelt, pontokba szedett vagy röviden összefoglalt választ. Ez üzletileg kedvező a Google-nek, mert a felhasználót a saját felületén tartja, viszont ezzel a cég tartalmilag is aktívabb szereplővé válik. A probléma az AI-rendszerek egyik legismertebb hibájából fakad: ezek a modellek időnként hallucinálnak, vagyis magabiztosan írnak le olyan állításokat, amelyek nem igazak, vagy nem támaszthatók alá a megjelölt forrásokkal. Egy ártatlan kérdésnél ez legfeljebb bosszantó, de ha egy emberről, cégről, kiadóról, orvosról, ügyvédről vagy vállalkozásról jelenik meg valótlan állítás, annak már komoly reputációs és anyagi következménye lehet. A német döntés alapján ilyen esetben az érintett nemcsak azt kérheti, hogy a Google távolítsa el a hamis állítást, hanem akár kártérítési vagy sérelemdíj-igényt is megfogalmazhat, ha bizonyítani tudja, hogy a valótlan összefoglaló miatt tényleges hátrány érte. Ez lehet elveszített ügyfél, megrendült üzleti bizalom, reputációs kár vagy más, igazolható veszteség.

Magyar szempontból azért érdekes az ügy, mert a területet nagyrészt uniós jogi keretek szabályozzák, így hasonló vita elvileg magyar bíróság előtt is felmerülhetne. Ha valakiről a Google AI Overviews olyan hamis állítást közöl, amely sérti a jó hírnevét vagy személyiségi jogait, és az állítás nem egyértelműen valamelyik eredeti forrásból származik, akkor a német döntés logikája alapján már nem biztos, hogy elég a Google-nek arra hivatkoznia, hogy csak technikai közvetítő. Ez nem jelenti azt, hogy mostantól minden hibás AI-válasz után automatikusan nyerhető per indulhat a Google ellen. Az érintettnek bizonyítania kellene, hogy a konkrét állítás valótlan, jogsértő, a Google AI-összefoglalójában jelent meg, és adott esetben kárt vagy személyiségi jogi sérelmet okozott. Az is fontos, hogy a német ügy ideiglenes intézkedéshez kapcsolódott, és a Google fellebbezése még alakíthat a végső jogi helyzeten.

A döntés mégis korszakhatárt jelezhet. A nagy platformok hosszú ideig abból indultak ki, hogy mások tartalmainak közvetítőiként csak korlátozott felelősségük van. Az AI-keresők viszont már nem egyszerűen továbbítják az információt, hanem új mondatokká, új következtetésekké és új összefoglalókká alakítják. Ha pedig egy cég ebből üzleti előnyt húz, a bíróságok egyre kevésbé fogják elfogadni, hogy a hibákért senki sem felel. A Google számára ez nemcsak jogi, hanem üzleti kockázat is. Az AI Overviews a kereső jövőjének egyik központi eleme, de minél több országban jelenik meg, annál több helyi személyiségi jogi, versenyjogi és kártérítési vitát hozhat magával. A müncheni döntés ezért nem csak két német kiadóról szól, hanem arról is, hogy az AI-korszakban meddig tart a keresés, és hol kezdődik a platform saját felelőssége.