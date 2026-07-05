Háború, Külföld :: 2026. július 5. 17:49 ::

Izrael a kollaboráns Egyesült Arab Emírségeket is segítette az Iránnal vívott háború idején

Izrael több tucat katonát, valamint egy Vaskupola légvédelmi rendszert küldött az Egyesült Arab Emírségekbe az Irán elleni háború idején - jelentette be vasárnap Miri Regev közlekedési miniszter.

A The Jerusalem Post és más izraeli médiumok már április végén, külföldi forrásokra hivatkozva beszámoltak arról, hogy Izrael segítséget nyújtott az Egyesült Arab Emírségeknek. A hírt vasárnap hivatalos izraeli forrásból is megerősítették.

A lapoknak nyilatkozó izraeli tisztviselők szerint a Vaskupola-rendszer és az elfogórakéták küldéséről azt követően született döntés, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohammed bin Zájid Ál Nahajan sejkkel.

Az izraeli légvédelmi rendszer több tucat, az Öböl-menti állam felé kilőtt iráni rakétát semmisített meg. A Vaskupolát most vetették be először éles műveleti körülmények között az Egyesült Államokon és Izraelen kívül. Szingapúr korábban már vásárolt és rendszeresített ilyen légvédelmi rendszert, Románia pedig várhatóan szintén beszerez egyet.

Irán a háború során több száz ballisztikus rakétával és drónnal többet indított az Egyesült Arab Emírségek ellen, mint Izrael ellen.

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek katonai, biztonsági és hírszerzési együttműködést folytat 2020 szeptembere, az Ábrahám-egyezmények aláírása óta, de kapcsolatuk az Irán elleni háború idején magasabb szintre emelkedett.

Bár a rakéták és drónok túlnyomó többségét megsemmisítették, néhány áttörte a légvédelmet, és katonai, valamint polgári célpontokat talált el az Egyesült Arab Emírségek területén.

(MTI)