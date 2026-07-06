Anyaország :: 2026. július 6. 07:48 ::

Harmincegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Harmincegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken tíz, szombaton három, vasárnap 18 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 47 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - június 22-tól 28-ig - a feltartóztatottak száma 46 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.