Külföld, Háború :: 2026. július 5. 15:00 ::

Ali Hamenei búcsúztatásán sem jelent meg fia, Irán új legfőbb vezetője

Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah három fia is részt vett Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartásán, de utóda, Modzstaba Hamenei nem volt jelen - derült ki az állami televízió vasárnap közzé tett képsoraiból.

Az iráni médiában bemutatott felvételek szerint Ali Hamenei, illetve a vele együtt február 28-án meggyilkolt családtagjai - egyik lánya, egy menye és egy unokája - koporsói mögött a néhai vezető három fia - Mosztafa, Mejszám és Maszúd - imádkozott a teheráni Moszalla imaközpontban.

Mindazonáltal továbbra sem jelent meg a nyilvánosság előtt Modzstaba Hamenei. Irán új legfőbb vezetője a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan és a külvilággal is csupán szöveges üzenetek útján kommunikál. Teherán ezt biztonsági okokkal magyarázza, többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett.

A gyászolók egyike csalódottságának adott hangot, mondván, hogy szerette volna látni az új vezetőt.

A szombaton kezdődött, csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomása Teherán. A koporsókat egy üvegfal mögött lehetett megtekinteni.

Korábban a városvezetés azt közölte, 15-20 millió embert várnak a megemlékezésre.

Vasárnap Maszúd Pezeskján iráni elnök és Mohammed Baker Kalibaf házelnök rótta le kegyeletét a koporsóknál.

Irániak tömegei özönlöttek a Moszalla imaközpontba még az éjszaka folyamán is. Az iráni metróhálózat közlése szerint szombat késő estétől vasárnap reggelig 7 millió utazást regisztráltak, miközben az emberek a belvárosba özönlöttek.

A három naposra tervezett teheráni megemlékezés után a koporsót az Irán északkeleti részén lévő, a síita muszlimok által szent városnak tekintett Komba viszik, ahonnan - rövid iraki kitérő után - Hameneit szülővárosában, a szintén spirituális jelentőséggel bíró Meshedben helyezik végső nyugalomra július 9-én.

(MTI)