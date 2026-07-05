Háború, Külföld :: 2026. július 5. 22:24 ::

Bibi megint hazudozott egyet

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint Libanonban élő vallási közösségek Izrael védelmét keresik a Hezbollahhal szemben.

Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban vasárnap azt mondta, hogy védelmet kereső egyes keresztény falvak kérték, hogy Izraelhez csatlakozhassanak (persze, rendkívül hihető mese... - a szerk.), valamint hozzátette, hogy a libanoni drúz közösség, de még szunnita muszlimok is az Izrael nyújtotta védelemben bíznak.

Netanjahu tagadta, hogy az amerikai-iráni tárgyalások és megállapodás miatt megromlott volna viszonya Donald Trump amerikai elnökkel, ugyanakkor elismerte a nézetkülönbségeket.

"Bármely családban, illetve szoros barátságban vannak véleménykülönbségek, és ezeket nyíltan megvitatjuk, de az igazi kérdés, hogy céljaink különböznek-e Iránt tekintve" - fogalmazott és azt hangoztatta, hogy mind Izrael, mind az Egyesült Államok azt akarja elérni, hogy Irán ne rendelkezhessen atomfegyverrel, átadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletét, és leszerelje az atomprogramjának keretében felépített létesítményeket.

(MTI nyomán)