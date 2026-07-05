Anyaország, Kultúra :: 2026. július 5. 21:49 ::

"A jövő nosztalgiája” - pályázati felhívást tett közzé az Élő Szülőföld Alapítvány

Akkor, amikor a történelem fordulóponthoz ér, különösen éles szemmel kell keresnünk a múlt mintázatait és a jövő áramlásait. Akkor, amikor a civilizációs felépítményeink ledőlnek, meg kell találnunk létszerveződésünk időtálló alapjait. Azoknak az őseredeti értékeknek a mentén kell újraszerveznünk magunkat, amelyek a mindenkori keletkezéshez tartoznak, ezek mentén pedig – mint egyfajta ellenmozgás – a jövő felé fordulni, meghallva a jövő muzsikáit. „Ez a jövő nosztalgiája. Megérteni az ősit, amit már senki nem ért, és a legújabb élére törni, amitől még mindenki fél” – írta pályázati felhívásának bevezetőjében az Élő Szülőföld Alapítvány.

A felhívás elsősorban egyetemistáknak szól, a leadási határidő augusztus 3. Az első három helyezett pénzjutalomban és ajándékcsomagban részesül. A pályázati felhívást az alábbiakban tartalmi változtatás nélkül közöljük.

„Az Élő Szülőföld Alapítvány ebben a szellemben szeretne az ifjúság kreatív erejének keretet biztosítani. Az időszerűség kétségkívüli. Sorsfordító időkben van a legnagyobb szükség a fiatal, kreatív gondolatra, lendületre: Rád, valamint a keretre és kötelékre, ami ennek teret ad. Ezért pályázatot hirdetünk leendő egyetemi és főiskolai gólyák, valamint ifjú hallgatók számára:

Ha most kezded az egyetemet, vagy hallgató vagy már, de még nem vagy harmincéves, és felelősséget érzel a szülőfölded, hazád és civilizációd sorsa iránt, figyelj! Szeretnénk a tanulmányaidhoz kezdőlökést adni, egyúttal egy remek, hiánypótló nyárzáró és szemeszterváró tábort tartani rendkívüli vendégekkel, találkozásokkal és lehetőségekkel.

Írj egy esszét az alábbi témákból választva, 3–5 gépelt oldal terjedelemben:

• Egy jelenkori vagy jövőbeli probléma elemzése és megoldási javaslata

Mutass be egy a magyarságot (és a tágabb világot) érintő akut problémát – legyen az demográfiai, környezeti, gazdasági, társadalmi vagy technológiai természetű! A pályamű ne csupán a diagnózisra szorítkozzon, hanem mutasson fel életképes, konstruktív javaslatokat is! Hogyan fordíthatjuk a hasznunkra a kihívást?

• A Nyugat alkonya

Oswald Spengler klasszikus tézise óta a »Nyugat alkonya« visszatérő gondolat. Más, metafizikai szempontból báró Julius Evola szerint a Nyugat bukása sorsszerű látomás, Friedrich Nietzsche szerint pedig a nyugati nihilizmus elkerülhetetlen. Mindez napjaink geopolitikai, kulturális és morális törésvonalai mentén égetően aktuálissá vált. Van-e még fordulat a nyugati civilizáció számára, vagy elkerülhetetlen a hanyatlás és a súlypontáthelyeződés? Van eurázsiai jövő?

• Technológia és civilizáció

Az archeofuturizmus lehetőségei Guillaume Faye nyomdokain. A hipertechnologizált modernitás elszakította az embert a gyökereitől, miközben a hagyományos humanizmus válságba jutott. Faye radikális elmélete, az archeofuturizmus szerint a jövő kulcsa a legősibb, tradicionális értékek (család, közösség, transzcendencia, hierarchia) és a legfejlettebb tudományos-technológiai vívmányok szintézise.

• Igazságszolgáltatás, etika és az állam joga az élet felett

A legsúlyosabb bűncselekmények megtorlása és a társadalom védelme örök morális és jogi dilemmát teremt. Vajon a halálbüntetés elrettentő ereje és az abszolút igazságosság iránti igény, vagy az emberi élet sérthetetlensége és a helyrehozhatatlan igazságügyi tévedések kockázata a nyomósabb érv?

• A liberális demokrácia és korlátai

A nyugati világot domináló liberálisdemokrácia-modell mélyreható hatékonysági és legitimációs válsággal küzd. Egy olyan kis nemzet számára, mint a magyar, a puszta túlélés és a szuverenitás megőrzése a tét egy változó geopolitikai térben. Milyen alternatív államformák, kormányzási modellek vagy a demokrácia milyen újragondolt formái biztosíthatják a nemzet megmaradását?

• A magyar nacionalizmus jövője és a nép mint eltéphetetlen kapocs

A globalizáció és a multikulturalizmus korában a hagyományos kollektív identitások háttérbe szorulnak, miközben a tömeges migráció és a demográfiai tél alapjaiban fenyegeti az európai nemzeteket. Mi a szerepe a közös származásnak, a kulturális kódoknak és a vérségi-nyelvi összetartozásnak a történelem újabb zivataros időszakában? A nemzet egy idejétmúlt kacat lesz-e, vagy esetleg egy olyan őseredeti valóság, amely védelmet és orientációt nyújt a »useless class«, a képességek szerint szélsőségesen differenciált high-tech világ és az archaikus-erőszakos szubkultúrák világában?

• Mi a »deep state«? – A globalista mélyállam mint a nemzetek létére leselkedő veszély

A formális, demokratikusan megválasztott kormányok mögött egyre láthatóbbá válnak a háttérhatalmi struktúrák: a nemzetközi bürokraták, a jurisztokrácia, a technológiai óriások, a titkosszolgálati hálózatok és a globális pénzügyi elit összefonódása. Ez a »mélyállam« gyakran a választói akarattól függetlenül, a nemzetállamok szuverenitásának felszámolásán dolgozik. Hol és mennyiben érhető tetten mindez? Melyek a lehetséges jövőbeli forgatókönyvek ezen struktúrák kapcsán?

Fejtsd ki bátran a véleményedet, formáld a jövőt!

Szabályok

A megadott témák közül egy esszét kell kidolgozniuk a nevezőknek, legalább 3, legfeljebb 5 gépelt oldal terjedelemben, az alábbiak szerint:

• Betűtípus: Times New Roman vagy Calibri

• Betűméret: 12-es méret a törzsszöveghez, 14-es vagy 16-os a címekhez

• Sorköz: 1,5-es sortávolság

Jelentkezni egyéni művekkel lehet. A pályaműnek teljesen saját alkotásnak kell lennie, generatív AI nem használható fel hozzá.

A jelentkezési lapon valós adatokat kötelező megadni, de kérheted a pályamű anonim módon való kezelését és publikálását; ezt kérjük, külön jelezd!

A pályaművet és a kitöltött jelentkezési lapot PDF-formátumban kell beküldeni az info@fordulat.com e-mail-címre.

Határidő: 2026. augusztus 3.

Díjazás

Az első három helyezett: pénzjutalom és ajándékcsomag.



A sikeres pályázattal nevezők munkái megjelennek rangos tematikus kiadványunkban, egyúttal segítünk a további tudományos, illetve nyilvános megjelenésekben és interjúkban. Az ifjú szerzők részt vehetnek egy zártkörű nyárzáró táborban. Itt exkluzív találkozásokkal, ismert vendégekkel, programokkal, rendkívüli információkkal és az egyetemi előrejutásoddal kapcsolatos támogatással is készülünk. Köteléket építünk, ahogy előttünk az egyetemi hallgatók generációi tették. Ez érdem, közösség, idealizmus.



Ne késlekedj, legyen miénk a jövő! Ne habozz »rávésni a keletkezésre a lét karakterét«!”