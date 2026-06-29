Magyar Péter a mi hazánkos Novák Előd interpellációjára válaszolt, majd – mivel maradt még ideje – elkezdett Hegedűs Barbara fideszes képviselő korábbi felszólalására is reagálni. Magyar azt mondta, hogy szeretné kihasználni a rendelkezésére álló két percet, azonban mivel ez nem tartozott a témához, Forsthoffer Ágnes házelnök két figyelmeztetés után elvette a szót a miniszterelnöktől.
Magyar egy rövid ideig még próbálkozott mikrofon nélkül, de végül nem folytatta a felszólalását.
Forsthoffer Ágnes házelnök az ülést megnyitó beszédében is felhívta a figyelmet a szabályok betartására és egymás tiszteletére.
Frissítés: hát persze hogy megsértődött Petike, talán le is váltja a házelnököt, mondjuk tegnapelőtti hatállyal
Magyar Péter az azonnali kérdések során egy válaszánál a fennmaradó időben reagált arra, hogy az ülést korábban vezető Forsthoffer Ágnes megvonta tőle a szót egy interpellációra adott válasza közben, miután a kormányfő eltért a tárgytól.
Magyar Péter azt kérte a levezető elnököktől, hogy ne vonják meg a szót, mert "sem a házszabály alapján, sem az országgyűlési törvény alapján ehhez a levezető elnökségnek nincs joga", amikor a miniszterelnök vagy egy miniszter beszél valamiről egy interpellációnál időkeretben.
Jelezte: az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, illetve meg kell kérdezni az interpellált kormánytagot, hogy válaszol-e a kérdésre.
Megjegyezte, egyébként képviselőtől sem illik megvonni a szót.
(Telex - MTI nyomán)