Extra, Videók :: 2026. június 29. 18:30 ::

Még a házelnök sem bírt Magyar Péterrel - kikapcsolta a mikrofonját, megsértődött a hólyag

Magyar Péter a mi hazánkos Novák Előd interpellációjára válaszolt, majd – mivel maradt még ideje – elkezdett Hegedűs Barbara fideszes képviselő korábbi felszólalására is reagálni. Magyar azt mondta, hogy szeretné kihasználni a rendelkezésére álló két percet, azonban mivel ez nem tartozott a témához, Forsthoffer Ágnes házelnök két figyelmeztetés után elvette a szót a miniszterelnöktől.

Magyar egy rövid ideig még próbálkozott mikrofon nélkül, de végül nem folytatta a felszólalását.

Forsthoffer Ágnes házelnök az ülést megnyitó beszédében is felhívta a figyelmet a szabályok betartására és egymás tiszteletére.

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Magyar Péter az azonnali kérdések során egy válaszánál a fennmaradó időben reagált arra, hogy az ülést korábban vezető Forsthoffer Ágnes megvonta tőle a szót egy interpellációra adott válasza közben, miután a kormányfő eltért a tárgytól.



Forsthoffer és Magyar a mai ülésen (fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Magyar Péter azt kérte a levezető elnököktől, hogy ne vonják meg a szót, mert "sem a házszabály alapján, sem az országgyűlési törvény alapján ehhez a levezető elnökségnek nincs joga", amikor a miniszterelnök vagy egy miniszter beszél valamiről egy interpellációnál időkeretben.

Jelezte: az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, illetve meg kell kérdezni az interpellált kormánytagot, hogy válaszol-e a kérdésre.

Megjegyezte, egyébként képviselőtől sem illik megvonni a szót.

(Telex - MTI nyomán)