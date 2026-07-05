Anyaország, Friss hírek :: 2026. július 5. 13:44 ::

Baleset és építési munkák miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya több szakaszán

Baleset és építési munkák miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya több szakaszán - közölte honlapján vasárnap a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az Útinform adatai szerint a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 17-es és a 18-as kilométer között a külső sávban aszfaltot javítanak az érintett sáv lezárása mellett. A munkavégzés mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ezen a szakaszon két személyautó összeütközött a terelésben a főváros felé vezető oldalon, ahol a 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás több kilométer hosszú - tették hozzá.

Mosonmagyaróvár térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán műszaki átjárót építenek a 158-as kilométernél, ezért a belső sávot lezárták. A munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszan torlódnak a járművek - jelezték.

(MTI)