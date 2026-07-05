Videók :: 2026. július 5. 11:59 ::

Toroczkai László lát olyan jeleket, hogy Magyar Péter fél tőle

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a Hotel Lentulaiban beszélt a 2026-os választások következményeiről, Magyar Péter politikájáról és a magyar jobboldal jövőjéről. Elmondja, miért tartja a Tisza Párt kommunikációját „abszolút filmszínháznak”, és miért gondolja úgy, hogy nem rendszerváltás, hanem az SZDSZ világának visszatérése zajlik Magyarországon. Szó esik a parlamenti vitákról, az európai szuverenista erőkről, a migrációról, a CEU-ról, a Budai Vár újjáépítéséről, valamint Brüsszel és a magyar politika kapcsolatáról.

Az alább megtekinthető, teljes videó a Mandiner YouTube-felületén jelent meg.