Háború, Külföld :: 2026. július 5. 16:23 ::

Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivkában az elesett ukrán katonák átadására

Oroszország rövid, Kosztyantinyivka városára korlátozott tűzszünetet javasol július 6-án az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

"Tekintettel arra, hogy az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát, az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására. Ennek érdekében javasoljuk, hogy 2026. július 6-án (moszkvai idő szerint) 12 órától 18 óráig az ukrán fél szüntesse be Kosztyantinyivka városának lövetését" - áll a közlésben, amely egyben felszólítja az ukrán felet, hogy a meglévő csatornákon keresztül döntéséről tájékoztassa az orosz parancsnokságot július 5-én délig.

A tárca közölte, hogy több mint 20 külföldi sajtóorgánum jelezte, hogy - amennyiben az ukrán fél hozzájárul az orosz javaslathoz - , akkor jelen lennének a holttestek átadásán. Hozzátették, hogy a minisztérium kész megszervezni a tudósítók útját.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők elfoglalták a donyecki Vaszilivka települést is.

A tárca tájékoztatása szerint a "különleges katonai művelet" térségében az utóbbi egy napban összesen több mint 1470 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai repülőtereket, katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint drónok raktározásának, összeszerelésének és indításának helyszíneit, 9 irányított légibombát, továbbá 282 repülőgép típusú drónt és egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát.

A Fekete-tenger és oroszországi régiók felett 71 megsemmisített ukrán drónról számoltak be.

Az orosz erők által ostromlott donyecki Limanban a tárca szerint az utóbbi egy napban mintegy 20 ukrán katona esett el, megsemmisült egy amerikai gyártmányú páncélozott HMMWV és két kisteherautó, 3 távirányítású robotrendszer és pilóta nélküli légi járművek 11 irányítóállomása. A minisztérium közölte azt is, hogy jelenleg a város aknamentesítése és megtisztítása zajlik az ukrán fegyveres erők kisebb csoportjaitól.

A védelmi tárca beszámolt arról is, hogy az orosz légierő az ukrán hadsereg személyi állománya rotációjának és utánpótlásának megakadályozása végett megsemmisített egy földgátat a Sziverszki Donyec folyón, Majaki település környékén.

(MTI)