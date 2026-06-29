Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 29. 14:00 ::

"Jogvédelem" Mérő Vera módra: nem az a gond, hogy autista (vagy bármilyen) gyerekeket buzifelvonulásra hurcolással veszélyeztetnek, hanem az, hogy Dúró Dóra ezt szóvá teszi

Mérő Vera Facebook-bejegyzésben ment neki a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettesének, amiért "az arcuk kitakarása nélkül kitette Pride-on részt vevő autista gyerekek képét a közösségi oldalára", amelyet később törölt a politikus - kürtölte világgá a liberális sajtó.



Fotó: Facebook

"Dúró Dóra, maga is anya. Ez nem segít rajta, hiszen gonosz ember. Egyszerűen gonosz. Ezért aztán hiába is írja meg neki a képen látható gyerekek anyja, mennyire az. Hiszen gonosz. (A gyerekek arcát én takartam ki. A képen a homlokukon kék szívecske látható.)" – olvasható a "jogvédő" vasárnapi bejegyzésében

"Dúró Dóra ismét alkotott! Lefotóztatott 3-4 kirívóan öltöző személyt, majd az én gyerekeimet is (nekem háttal) egy poszt alá ki is tette az oldalára! Ez itt meg oké is lenne, hiszen egy nyilvános rendezvényen vállalnod kell, hogy valaki fotójában esetleg szerepelsz, de az a poszt szándékos gyűlöletkeltés volt" – olvasható a "felháborodott édesanya" hozzászólása, majd hangsúlyozta, hogy a gyermekei nyakában lógó kék szív is jelzi, hogy autizmussal élők. Az anya kikérte magának a rágalmazást, és azt, hogy "gyűlöletkeltés eszközei" lettek a gyermekei. Holott ő maga vitte oda őket.

"Arról már nem is beszélve, hogy a sok ember milyen undorító dolgokat írt rólam, mint szülőről, mert hát persze mindenki, aki nem volt ott, el is hiszi, hogy a gyermekeim vonagló, hiányos öltözetű emberek között sétálgattak, természetesen akaratuk ellenére" – írta, nem fogva fel, hogy valóban undorító dolgot tett a gyerekeivel, az autizmusuk pedig csak súlyosbítja a bűnét.

A Mi Hazánk elnökhelyettese a rendezvénnyel kapcsolatban a korábban említett bejegyzésében egyebek közt azt írta, hogy a magyarság jövője hagyományos családmodellben, mentális egészségben és a normalitásban tud megvalósulni, és hogy ezzel szemben mindenki láthatja, hogy a vonulás résztvevői valójában zsákutcát jelentenek.

A Nefi Autizmus-és ADHD-barát támogatás felnőtteknek és családoknak bejegyzésében is a fénykép miatt hisztiznek, nem pedig azért, hogy a kedves anyuka ilyen rendezvényekkel próbálja tovább rontani a gyerekek állapotát. Ezt írják: "az egyik legelső klienseim közé tartozik egy édesanya, aki több autista gyereket is nevel. Ismerem őket, és látom, milyen elképesztő mennyiségű szeretet, tudatosság, türelem és következetesség van ebben a családban. Ezek a gyerekek nemcsak biztonságban nőnek fel, hanem olyan elfogadó légkörben, ahol megtanulhatják, hogy önmaguk lehetnek. Ők együtt kimentek a Pride-ra". Majd úgy folytatódott: "ezután azonban Dúró Dóra jóvoltából nyilvánosan megjelent róluk egy fénykép, amelyen a gyerekek arca nincs kitakarva. (Én takartam ki azt az alábbi képen.) És innentől kezdve már nem a Pride-ról beszélünk. Hanem három kisgyerekről. Három olyan kisgyerekről, akiket felnőttek kezdtek el kommentekben megbélyegezni, a szüleiket gyámhatósággal fenyegetni, és olyan indulatokat rájuk zúdítani, amelyekhez semmi közük nincs".

"Gyermekeknek ilyen eseményen nincs keresnivalójuk"

Dúró Dóra a sajtó érdeklődésére közölte, hogy az említett kép egy, a felvonulásról készített fényképes válogatás egyik eleme volt. A kép közlése tehát nem önállóan, hanem egy történet képi felsorolásaként történt meg, kontextusában értelmezhető. Készítője egy, a rendezvényen járt fotós, aki a Magyar Jelennek készített képeket a rendezvényről, valószínűleg több tucat hasonló fotóssal együtt; a nap folyamán több ezer felvétel készült.

A Mi Hazánk elnökhelyettese rámutatott: a Ptk. 2:48. §-a szerint tömegrendezvény esetében nincs szükség az érintett hozzájárulására. A kép célja a rendezvény, a felvonulás vagy az utcarészlet hangulatának bemutatása. A gyermekek márpedig sajnos ott voltak: a kép hátterében jól látszik, hogy az milyen esemény és hol zajlik.

A fotó tehát nem válik el kiragadott gyermekképként az eseménytől. Pontosan azt szemlélteti, hogy egy olyan eseményen vettek részt a gyermekek, amelyen a többségi társadalmi megítélés szerint nincs keresnivalójuk, mert személyiségük fejlődésére, mentális egészségükre rossz hatással van, organikus identitásuk formálódását eltorzítja. Magam is számos kommentet kaptam, amelyben felháborodott emberek teszik fel a kérdést, hogy teheti ki egy szülő a Pride-felvonulás hatásainak a gyermekét. Egyébként az ország legtöbb ingyenes gyermekprogramját felvonultató majálist a Mi Hazánk szervezi, amely egyben Magyarország legnagyobb majálisa is: ott is bárki szabadon készíthet képeket a gyerekekről is, ahogy ezt meg is szokták tenni újságírók vagy politikusok is.

Dúró Dóra hozzátette: "tudatos félremagyarázás és ferdítés jogi narrációval élni, ahogy az is a posztot közzétevő oldal részéről, mintha a Pride az autistákról is szólna. Nem szól róluk. A zaklatást sem tudom értelmezni, hiszen én nem neveztem meg a gyerekeket, sem a szüleiket, hiszen nem is tudom, hogy kik ők. Ha a szüleik önszántukból úgy döntöttek, hogy névvel is felfedik a kilétüket, annak következményeiért nem én vagyok a felelős, ez megint az ő döntésük volt. Borítékolható, hogy ha arccal-névvel kiállnak a gyerekük Pride-on való megjelenítése mellett, akkor ezt követően mások kinyilvánítják a véleményüket - a nyilvános rendezvényen való részvétellel ezt vállalja mindenki: ott szabadon készíthetők képek."

Ugyanakkor érzékeltem, hogy a hozzátartozó, gondviselő kifogásolja a kép megjelenését, ezért úgy döntöttem, hogy törlöm azt, bár annak megjelenítése jogszerű volt a részemről. Azt a döbbenetes tényt érzékeltettem vele, hogy vannak szülők, akik ilyen rendezvényre kiviszik a gyerekeiket. A felelősség ezért az övéké - minden értelemben. Örülök, ha legalább utólag belátják, hogy hiba volt az LMBTQIABC-mozgalom szolgálatába állítani a gyerekeiket.

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