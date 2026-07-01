Publicisztika, LMBTQP+ :: 2026. július 1. 08:50 ::

Trolibusz vagyok

Egy vicces prágai történettel szeretném búcsúztatni a 2026-os Pride Month eseménysorozatot, szemléltetve, mennyire is kell komolyan venni ezt az egész cirkuszt.



"Troliként azonosítom magam". Kreatív, merész, hatásos kampány (fotók: Prágai Közlekedési Vállalat)

A Prágai Közlekedési Vállalat (DPP) új kampánya nagyot ütött, vagyis nagy vihart is kavart . Így működik egy jó reklám.

„Trolibuszként azonosítom magam” reklámok jelentek meg szerte a városban és a közlekedési járműveken, amely egyáltalán nem azt jelenti, mint amire elsőként gondolnánk. A cél a trolibuszok visszatérésnek beharangozása, illetve a hálózat folyamatos fejlesztésének népszerűsítése volt.

A plakátokon és járműveken egy autóbusz jelenik meg trolibuszos kinézetben, amely arra utal, hogy egyre több buszviszonylatot alakít át a cég trolibuszvonallá, melyek részben akkumulátorosak. Ennek persze van egy környezetbarát üzenete is, hiszen a szennyezőbb dízelbusz elektromos üzemre vált.

Akit érdekel a közlekedéstörténet (én köztük vagyok, úgyhogy leírom), az azt is megtudhatja a Magyarbusz cikkéből, hogy a kampány a prágai trolibuszozás 90. évfordulójára készült. Az első vonalat 1936-ban nyitották meg, a hálózat az 1960-as éve végére pedig majdnem 50 kilométer (!) hosszú volt. Ezért is fura, hogy 1972-ben az egészet felszámolták, 2017-ben pedig indulhatott a nagy visszatérés, napjainkra pedig Európa egyik legnagyobb elektrifikációs programja lett belőle (egyébként Prágában – személyes tapasztalat – rengeteg villamosvonal is van, szebbnél szebb járművekkel). Trolibuszvonalból egyelőre csak kettő működik rendszeresen, az 58-as és az 59-es.



Az egyik, már rendszeresen üzemelő trolibuszvonal, az 58-as

A fejlesztések folyamatosak, a tervek szerint a következő hónapokban három további vonalat nyitnak meg, a következő évtizedben pedig további tíz nagyforgalmú autóbuszvonalat akarnak villamosítani. A már forgalomban lévő és megrendelt trolibuszok száma pedig nagyjából 200 darabra rúg. Ha minden jól megy, a 2030-as évek elejére Prága nagyjából 100 kilométer hosszú trolibuszhálózattal rendelkezhet majd.

No de most visszatérve arra, hogy is jön ez a vicces kampány a Pride-hónaphoz. Több politikus és közéleti szereplő is elkezdett hisztizni a kampány félreérthetősége miatt, ami igazából csak plusz sikereket hozott a vállalat reklámjának.

Igen, a kritikák lényege, hogy félreérthető, és egy aktív társadalmi vita (LMBTQ) felé terelheti a közönséget.

Megint mások védelmükbe vették a kezdeményezést, humorosnak, kreatívnak nevezve azt, és abszurdnak titulálták, hogy egy közlekedési reklámból országos vita alakuljon ki. Többen felhívták a figyelmet, hogy a közvélemény milyen szinten érzékeny lett bizonyos szlogenekre. Magyarul a kampány kérdése abba az irányba terelődött, hogy mi nevezhető humornak, szatírának, és mi az, ami már „sértő” lehet.

Abszurd, nem igaz? De pont ezért nagyszerű, mert rámutat a helyenként röhejes reakciókra. Egy kampány pedig (ez igaz a politikára is) akkor jó, ha érzéseket, ellenérzéseket vált ki, ha folyamatosan beszélnek róla, ha tematizál. Ráadásul ráirányította a figyelmet a trolifejlesztésre is.

A DPP persze hangsúlyozta, hogy semmilyen társadalmi kérdésben nem kívántak állást foglalni. A társaság szerint a szlogen egyszerű reklámhumor, és a trolibuszok visszatérését hivatott népszerűsíteni, környezetvédelmi, közlekedési üzenete van.

Ezúton is köszönöm a DPP-nek, hogy mosolyt csalt az arcomra, és sok sikert kívánok a trolibuszhálózat fejlesztéséhez, jó érzés még találkozni ilyen kreatív reklámokkal ebben a politikailag korrekt világban. A prágai tömegközlekedést egyébként is csak dicsérni tudom. Sűrű, tiszta járatok, melyek az egész várost behálózzák.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info