Anyaország :: 2026. július 1. 19:17 ::

Debrecen polgármestere felszólította a Semcorpot, hogy távozzon a városból - Szijjártóék 13 milliárd forint támogatást adtak nekik

„A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre” – közölte Papp László, Debrecen fideszes polgármestere a Facebook-oldalán közzétett videóban.

„Nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat, nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat” – fogalmazott Papp. A polgármester szerdán találkozott a cég képviselőivel, akikkel közölte, a Semcorp elveszítette a bizalmat, ezért távoznia kell a városból. Azt mondta, már márciusban felszólította a vállalatot, hogy tartsák be a működésre és környezetvédelemre vonatkozó szabályokat, ellenkező esetben súlyos következményekre számíthatnak.

„A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítanom, hogy a Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben.”

Papp azt mondta, az önkormányzat és cégei elzárkóznak a Semcorppal való együttműködéstől, a cég további debreceni terjeszkedését sem támogatják. Felszólította a céget arra is, hogy a hatóságokkal együttműködva haladéktalanul kezdje meg a környezeti kármentesítést.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát gyártó vállalat működését. A határozat kimondta, hogy a kínai üzem az egységes környezethasználati engedélytől eltérően folytatott tevékenységével környezetveszélyeztetést és -szennyezést okozott.

A kormányhivatal indoklásában azt írta, még február 26-án tartott helyszíni szemlét a Semcorpnál, ekkor tapasztalták, hogy egy azonosítatlan, gőzölgő, szúrós szagú anyag szivárog a talajba. A határozatban arról is írnak, hogy a Semcorp képviselője szerint ez az anyag egyszerű kondenzvíz volt, ami káros vagy környezetszennyező anyagot nem tartalmaz. Korábban a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közös mérései is kimutatták, hogy oldószereket és más, ipari eredetű vegyi anyagokat találtak a szeparátorfólia-gyár melletti vízfolyásban.

A kormányhivatali határozat szerint a tevékenység felfüggesztését azért kellett azonnal végrehajtani, mert a további környezeti károk a jogorvoslati eljárás időtartama alatt sem zárhatók ki. Papp László korábban azt kérte a hatóságtól, hogy vizsgálják meg a Semcorp akkuipari üzem környezethasználati engedélyének visszavonását.

Június 24-én a szennyezéssel kapcsolatban Papp arról beszélt, vizsgálatokat követelnek, feljelentést is tettek az ügyben. Friss videójában azt mondta, az önkormányzat a Semcorp gyárterületén kívül több ponton mintavételt rendelt el, hogy kiderüljön, történt-e szennyezés a gyáron kívül. Arról később a kormányhivatal dönthet, hogy a gyár tud-e szabályosan működni, és újraindítható-e. „Én erre jelenleg nem látok garanciát a gyár vezetőinek eddigi felelőtlen hozzáállása miatt, ezért indítványozzuk a gyár működésének leállítását” – mondta Papp.

Szijjártó Péter külügyminiszter még 2021 őszén jelentette be, hogy a kínai Semcorp 65 milliárd forintból szeparátorfólia-gyárat épít a debreceni Déli Gazdasági Övezetben, ahol mellette egy akkumulátorgyár, egy katódgyár és több autóipari beszállító is építkezik. A projekthez a magyar állam akkor 13 milliárd forint támogatást biztosított, amiért cserébe a cég 440 új munkahely létrehozását ígérte. A cég végül 2025 nyarára jutott el a próbagyártás elindításáig több mint 440 alkalmazottal.

(Telex nyomán)

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