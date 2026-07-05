Külföld :: 2026. július 5. 17:22 ::

A terrorállam kormánya megtagadta a legfelsőbb bíróság döntésének végrehajtását

Az izraeli kormány bejelentette, hogy nem hajtja végre a legfelsőbb bíróság ítéletét a kereskedelmi műsorszolgáltatási hatóság ügyében.

Az izraeli kormány vasárnap úgy döntött, hogy nem hajtja végre a legfelsőbb bíróságnak a kereskedelmi műsorszolgáltatási hatóság ügyében hozott döntését. Az egyhangúlag elfogadott kormányhatározat szerint a bíróság túllépte hatáskörét.

Izrael legfelsőbb bírósága június 17-én úgy döntött, hogy tovább működhet a kereskedelmi elektronikus médiumokat felügyelő hatóság tanácsa, noha annak hat tagja kollektíve lemondott. A bíróság szerint a lemondásokat Slomo Karhi távközlési miniszter és munkatársai által rájuk gyakorolt nyomás váltotta ki. A médiahatóság tagjait még az előző, Naftali Bennett és Jaír Lapíd vezette kormány nevezte ki.

Ez az első alkalom, hogy az izraeli kormány nyíltan kijelenti, hogy nem hajtja végre a legfelsőbb bíróság - alkotmánybírósági hatáskörben eljáró - ítéletét. A kormány álláspontja szerint a hatóság működése törvényellenes, mert a hivatalban maradt tagok száma a törvényben előírt kétharmados minimum alá csökkent.

A lemondások után Karhi levelet küldött a médiahatóság jogtanácsosának, amelyben közölte, hogy a testület a továbbiakban nem ülésezhet, nem folytathat vitát, nem hozhat döntéseket és nem gyakorolhatja törvényben meghatározott hatásköreit, mivel már nem rendelkezik a jogszabályban előírt határozatképességgel.

Miközben a kereskedelmi műsorszolgáltatási hatóság működése megbénult, a távközlési miniszter márciusban alternatív tanácsot hozott létre. A testület vezetőjének kinevezéséről szóló kormánydöntésben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett, noha az érintett a miniszterelnök büntetőperének egyik tanúja.

Gil Limon, a legfőbb ügyész helyettese szerint Netanjahu összeférhetetlenség miatt nem vehetett volna részt a kinevezésben, ezt az álláspontot azonban Joszi Fuks kormánytitkár elutasította. Mintegy egy héttel később az új tanács megtartotta első ülését, majd a kormány ismét megszavazta a kinevezését, ezúttal már Netanjahu részvétele nélkül.

(MTI)