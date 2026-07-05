Külföld :: 2026. július 5. 10:40 ::

Kínában szabadon engedték a Zion Egyháza nevű neoprotestáns szekta alapítóját

Kínában szabadon engedték a Zion Egyháza, egy el nem ismert keresztény gyülekezet alapítóját, az 56 éves Csin Ming-rit, ismertebb nevén Ezra Jint, akit október óta tartottak fogva - erősítette meg a lelkész lánya és egy civil szervezet vasárnap.

Ezra Jin lelkész 2007-ben alapította meg a Zion Egyháza nevű evangélikus protestáns csoportot, amelyet a kínai hatóságok törvénytelennek tekintettek, mivel nem tartozott a hivatalos vallási szervezetekhez.

A csoport egy időben másfélezer hívőt számlált. Nyolc éve, 2018-ban feloszlatták, de utána az interneten keresztül sikerült továbbterjeszkednie: videókonferenciákon keresztül tartott istentiszteleteket, és kis létszámú összejöveteleket szervezett mintegy negyven kínai városban.

Ezra Jint 2025 októberében "információs hálózatok illegális használata" vádjával őrizetbe vették, egyházának több lelkészével és hívével együtt.

Májusi kínai látogatása során Donald Trump amerikai elnök felvetette a lelkész ügyét, és kijelentette, hogy kínai kollégája, Hszi Csin-ping "nagy komolysággal vizsgálja" a vallási vezető helyzetét.

Ezra Jin "2026. július 4-én biztonságban megérkezett Los Angelesbe, miután Kínában szabadon engedték" - számolt be sajtóközleményében a ChinaAid, egy az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező szervezet, amely a vallásszabadságért küzd az ázsiai országban.

A szervezet kiemelte, a kínai tisztviselők azt közölték, hogy szabadon bocsátása Donald Trump és Hszi Csin-ping elnökök közötti tárgyalások eredménye, és jó szándékú gesztus az amerikai nemzeti ünnep alkalmából.

Kína 2025 szeptemberében hozott nyilvánosságra új szabályokat a közösségi médiában folytatott vallási tevékenységekre vonatkozóan, amelyek között szerepel a WeChat felületén "élő közvetítések" útján történő prédikálás tilalma is.

A vallási csoport szerint a Zion Egyházának nyolc tagja, akiket októberben letartóztattak, továbbra is őrizetben van.

(MTI)