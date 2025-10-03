Gazdaság :: 2025. október 3. 14:22 ::

Erősödött az euróövezet gazdasági aktivitása szeptemberben

Javult az euróövezeti magánszektor gazdasági aktivitása szeptemberben a Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) és az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet közös kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) tanúsága szerint.

Az euróövezeti kompozit BMI szeptemberben 51,2 pontra, 16 havi csúcsra erősödött az előző havi 50,5 pontról. Az 50 pontos küszöbérték választja el a teljesítmény növekedését a csökkenéstől.

Ugyancsak pénteken közölt adat szerint a szolgáltatóipari BMI növekedése nyolc hónapja nem látott szintre, 51,3 pontra gyorsult az augusztusi 50,5 pontról.

Szerdán ismertették, hogy az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 49,8 pontra süllyedt az augusztusi 50,7 pontról. A feldolgozóipari BMI 2022 júniusa óta először járt a növekedési tartományban idén augusztusban.

A kompozit index Spanyolországban volt a legmagasabb szeptemberben 53,8 ponttal, ami kéthavi csúcsnak számít. A német mutató lett a második legmagasabb, az 52 pont 16 havi csúcsot jelent. Az írországi ugyancsak 52 pont kéthavi csúcsnak felel meg. Az olasz kompozit BMI 51,7 pont lett, nem változott augusztushoz képest, míg a francia mutató öthavi mélypontra, 48,1 pontra került.

(MTI)