Öt hónap után visszaindult négy űrhajós a Földre a Nemzetközi Űrállomásról

A NASA élő közvetítése szerint pénteken, öt hónap űrben töltött idő után elindult hazafelé a Nemzetközi Űrállomás (ISS) négy asztronautája.

A SpaceX űripari cég Crew Dragon típusú űrkapszulája várhatóan szombaton, 17 órányi utazás után ér földet, fedélzetén az amerikai Anne McClain és Nichole Ayers, a japán Onisi Takuja és az orosz Kirill Peszkov űrhajósokkal.

Augusztus 2-án már sikeresen megérkezett az ISS-re a helyükre álló újabb csapat: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajós a tervek szerint hat hónapot tölt majd az állomáson.

Feladatuk az ISS karbantartása, javítási munkálatok és tudományos kísérletek elvégzése lesz.

(MTI)