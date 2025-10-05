Extra, Külföld :: 2025. október 5. 20:10 ::

Moldovában egy buszvezető nem volt hajlandó felvenni izraeli utasokat

Az izraeli hadsereg által kivitelezett Gázai övezetbeli népirtás a jelek szerint nem mindenhol nyeri el az emberek tetszését. Ma reggel Kisinyovban, Moldova fővárosában, ahol egy izraeli zsidó nő és a fia szeretett volna fölszállni a Bukarestbe tartó autóbuszra, ám a sofőr erélyesen feltartóztatta őket. A helyszínre érkező moldovai rendőr is hiába igyekezett a sofőrt jobb belátásra bírni, az izraeli utasok végül nem szállhattak fel – írja a bhol.co.il hírportál.

Az ukrajnai Uman városát, pontosabban Nachman csodarabbi, a breszlávi haszidizmus alapítójának ottani sírját az idén is tömegesen keresték fel a zsidó újév idején a világ minden tájáról, így Izraelből is. Ma reggel egy izraeli anya és gyermeke az Ukrajnával szomszédos Moldován keresztül kívánta elérni a bukaresti repülőteret, hogy hazautazzanak Izraelbe. Csakhogy amikor Kisinyovban szerettek volna felszállni a bukaresti autóbuszra, a sofőr feltartóztatta az érvényes jeggyel beszállni kívánó zsidó fiút és az anyját, majd erélyes mozdulattal letessékelte őket a járműről.



A héberül beszélő moldovai rendőr (fotó: videókép)

Mindenesetre az újsághírhez mellékelt videón már azt látjuk, halljuk, hogy egy ki tudja, honnan, hirtelen előkerült izraeli férfi pergő héberséggel vonja felelősségre a helyszínre riasztott rendőrt, s közli vele, hogy ez durva rasszizmus, antiszemitizmus, ami másutt a világon nem történhetne meg. A jelek szerint az Izraelt is megjárt, héberül azért elég gyatrán beszélő moldovai rendőr védekezésként azzal érvelt: ő utasította a buszsofőrt, hogy vegye fel a két izraelit, de az megtagadta mondván, az őt alkalmazó busztársaság utasítása szerint nem vehet fel izraeli és zsidó utasokat.

Később az ismeretlen izraeli férfi felhívta telefonon az izraeli utasokat felvenni nem hajlandó buszsofőr cégének titkárságát, ahol közölték vele, hogy a szóban forgó busztársaság járatai valóban nem hajlandók zsidó és izraeli utasokat szállítani.

H. J. – Kuruc.info