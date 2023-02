A katolikus püspökség minden párt és friss szerelmest köszöntött Valentin-nap alkalmából, és rákérdezett arra is, ki hogyan ünnepli a napot, a válaszokat pedig a kommentekben várták.

A kommentmezőben aztán később azt közölték: nagyon örülnek a számos kommentnek és a kritikának is – amíg azok tiszteletteliek és nem sértőek. A sértőnek talált kommenteket viszont kénytelenek voltak törölni – írják.

Linkelték Helmut Dieser aacheni püspök egy korábbi interjúját is, amiben kifejtette: a homoszexualitás is az isteni akarat része, ahogy maga a teremtés is.