2025. augusztus 12. 19:44

Huszonhat ország külügyminisztere szólította fel Izraelt a gázai segélyek átengedésére - Fico és Meloni alá merte írni, Orbán nem

"Elképzelhetetlen szintet" ért el a humanitárius válság Gázában - jelentette ki kedden Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és számos európai ország külügyminisztere, felszólítva Izraelt, hogy engedélyezze a segélyek korlátlan beáramlását a háború sújtotta palesztin enklávéba.

"Éhínség bontakozik ki a szemünk előtt. Sürgős cselekvésre van szükség annak megállításához és a helyzet visszafordításához" - fogalmazott 26 ország - Ausztrália, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Görögország, Izland, Írország, Japán, Kanada, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Királyság - külügyminisztere.

A nyilatkozatot aláíró országok tárcavezetői, valamint a szintén aláíró Kaja Kallas uniós külügyi és külpolitikai főképviselő, valamint az Európai Bizottság további két tagja, Dubravka Suica, az EU mediterrán térségért felelős biztosa, valamint Hadja Lahbib egyenlőségért felelős európai uniós biztos, felszólították Izrael kormányát, hogy engedélyezze az összes nemzetközi civil szervezet segélyszállítmányának bejutását a Gázai övezetbe, és tegye lehetővé a humanitárius szereplők működését.

"Minden átkelőhelyet és útvonalat fel kell használni a segélyek, köztük az élelmiszer, a menedék, az üzemanyag, a tiszta víz, a gyógyszer és az orvosi felszerelés Gázába juttatására" - fogalmaztak.

A segélyek elosztóhelyein nem szabad halálos erőt alkalmazni, meg kell védeni a civileket, valamint a humanitárius és az egészségügyi dolgozókat - jelentették ki.

Az aláírók elismerésüket fejezték ki az Egyesült Államoknak, Katarnak és Egyiptomnak a tűzszünet és a béke érdekében tett erőfeszítéseikért, majd hozzátették: tűzszünetre van szükség, amely véget vet a háborúnak, hogy a túszokat szabadon lehessen engedni, és a segítség akadálytalanul bejuthasson Gázába.

(MTI)