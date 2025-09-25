Háború :: 2025. szeptember 25. 19:23 ::

Olaszország és Spanyolország hadihajókat vezényelt a Gázába tartó flottilla mellé a zsidó támadások miatt

Olaszország és Spanyolország hadihajókat vezényelt a Gázába tartó Global Sumud nemzetközi segélyflottilla kíséretére, miután a segélyeket szállító hajókat a héten dróntámadás és rádiózavar érte a Földközi-tengeren.

A Global Sumud Flotilla szervezői szerint szerdán "azonosítatlan drónok" támadták meg hajóikat a görög Gávdosz szigettől délre, több robbanást is hallottak a közelben. Személyi sérülés nem történt, de több hajóban kár keletkezett. A flottilla jelenleg mintegy 52 kisebb-nagyobb hajóból áll, 46 ország állampolgáraival, köztük aktivistákkal, jogászokkal, orvosokkal és politikusokkal. A szervezők jelképes mennyiségű segélyt, főként élelmiszert és gyógyszert szállítanak a humanitárius katasztrófa sújtotta Gázai övezetbe.

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter csütörtökön a parlamentben elítélte a civil hajók elleni támadásokat. Közlése szerint egy haditengerészeti fregatt (a Fasan) már a térségben járőrözik, egy másik hadihajó (Alpino) pedig úton van oda.

"Ez nem háborús cselekmény, hanem az állam kötelessége a polgárai védelmében" - hangsúlyozta, ugyanakkor arra kérte a flottillát, hogy a rakományt Cipruson adják át, ahonnan az olasz kormány és az egyház juttathatná el a Gázai övezetbe.

A flottilla megszervezését és elindítását Giorgia Meloni miniszterelnök felelőtlenségnek nevezte, mondván, hogy kockázatos, és veszélybe sodorhatja a résztvevőket.

A spanyol védelmi minisztérium csütörtökön megerősítette, hogy Spanyolország szintén hadihajót küld a flottilla mellé, humanitárius támogatás nyújtására és a részt vevő spanyol állampolgárok védelmére. Pedro Sánchez miniszterelnök az előző nap jelentette be, hogy Olaszországgal közösen hadihajókat küldenek a nemzetközi flottilla védelmére. Az ENSZ Közgyűlés ülésszaka egyik szünetében megtartott sajtótájékoztatóján a kormányfő kijelentette: "a spanyol kormány megköveteli a nemzetközi jognak és annak a tiszteletben tartását, hogy állampolgárai szabadon és biztonságosan hajózhatnak a Földközi-tengeren."

Izrael felszólította a hajókat, hogy rakományukat egy közeli kikötőben adják át, ellenkező esetben "következményekkel" számolhatnak. A külügyminisztérium közleménye szerint "Izrael nem engedi, hogy bárki belépjen egy aktív harci övezetbe, és nem engedi meg a tengeri blokád megsértését".

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága független vizsgálatot sürgetett a flottilla elleni támadások ügyében, az Európai Unió pedig arra figyelmeztetett, hogy kerülni kell az erő alkalmazását, és a nemzetközi jog alapján biztosítani kell a szabad hajózást.

(MTI)