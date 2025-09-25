Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 25. 20:08 ::

Szlovénia nemkívánatos személlyé nyilvánította a gázai mészárost

A szlovén kormány nemkívánatos személynek nyilvánította csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt arra hivatkozva, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vádat emelt, és elfogatóparancsot adott ki ellene háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért - jelentette be Neva Grasic külügyminisztériumi államtitkár a kabinet ülése után.

Az ICC tavaly novemberben adott ki elfogatóparancsot Netanjahu, Joáv Galant volt izraeli védelmi miniszter, valamint Mohammed ed-Deif, a Hamász katonai szárnyának főparancsnoka ellen, aki azóta meghalt egy izraeli támadásban Gázában.

Grasic emlékeztetett arra, hogy az ICC tavaly júliusban megállapította: Izrael egyes politikai döntései és gyakorlata sértik a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogi normákat.

"A nemzetközi bíróság hatálya alá tartozó összes ország, beleértve Szlovéniát is, nem ismerheti el az Izrael által a megszállt palesztin területeken okozott illegális helyzetet, és nem nyújthat semmilyen támogatást ennek a helyzetnek a fenntartásához" - hangsúlyozta az államtitkár.

A kormány az X közösségi oldalon közölte: a döntés "egyértelmű üzenetet küld Izrael államnak, hogy Szlovénia elvárja a nemzetközi bíróságok és a nemzetközi humanitárius jog döntéseinek következetes tiszteletben tartását".

Ezzel Szlovénia "megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jog, az emberi jogok egyetemes értékei és az elvszerű és következetes külpolitika iránt" - tették hozzá.

A ljubljanai kormány már júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, mert megítélése szerint kijelentéseikkel erőszakra buzdítottak, és súlyosan megsértették a palesztinok emberi jogait.

(MTI nyomán)