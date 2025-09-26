Háború :: 2025. szeptember 26. 23:30 ::

"Klinikáinkat körülzárják az izraeli erők" - felfüggeszti gázavárosi tevékenységét az Orvosok Határok Nélkül

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet pénteken bejelentette, hogy kénytelen felfüggeszteni gázavárosi tevékenységét az izraeli offenzíva fokozódása miatt.

"Nincs más választásunk, mint felfüggeszteni a tevékenységünket, a klinikáinkat körülzárják az izraeli erők. Ez a legutolsó dolog, amit szeretnénk, Gázában hatalmas szükség van a segítségre" – fejtette ki közleményében Jacob Granger, az MSF gázai koordinátora.

A szervezet szerint az izraeli hadsereg támadásai elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a dolgozóikra.

Csak az elmúlt héten az MSF gázavárosi klinikái több mint 3640 beteget vizsgáltak meg és 1655 alultápláltságban szenvedő pacienst láttak el – közölte a civil szervezet, amely az erőszak azonnali beszüntetését és a segélymunkások akadálytalan belépését követelte.

Az MSF szerint sokan elmenekültek a városból a terület déli részére az evakuálási parancsok miatt, de a legsérülékenyebbek – a szülészeteken lévő újszülöttek, a súlyos sebesültek és a potenciálisan halálos kimenetelű betegségben szenvedők - nem tudnak távozni és nagy veszélyben forognak.

(MTI)