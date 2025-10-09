Háború :: 2025. október 9. 19:20 ::

A túszmegállapodás utolsó részleteiről egyezkednek Sarm es-Sejkben

A tűzszüneti és túszmegállapodás utolsó részleteiről, egyebek között az izraeli börtönökből kiengedendő palesztinokról egyezkedik Sarm es-Sejkben csütörtökön a nemzetközi közvetítéssel folyó tárgyalásokon Izrael és a Hamász delegációja.

Gideon Szaár külügyminiszter bejelentette, hogy Izraelnek nem áll szándékában a háború folytatása azután, hogy végrehajtották a Donald Trump amerikai elnök javaslata alapján megszületett megállapodás előírásait.

Egy izraeli kormányszóvivő újságírókkal közölte: estére hívták össze a kormány ülését, hogy a megállapodás végső formájának jóváhagyásáról döntsön, és ezután 24 órán belül várható a tűzszünet életbe lépése. Abban az időpontban kell visszavonulniuk az izraeli katonáknak egy olyan pontig a Gázai övezetben, amelyről a Hamásszal megállapodnak. Az izraeli hadsereg még ezután is az övezet területének 53 százalékát fogja ellenőrzése alatt tartani.

A felek a sarm-es-sejki tárgyalásokon csütörtökre virradóan létrehoztak egy különleges munkacsoportot a Vöröskereszt kebelén belül, amely a már halott túszok esetében felkutatja a holttesteket, ha hollétüket a Hamász már csak hozzávetőlegesen ismeri. A csoportot izraeli, amerikai, török, egyiptomi és katari szakemberek alkotják majd.

A kiszivárgott hírek szerint várhatóan nem kerül szabadlábra Izraelből a gyilkosságokért ötszörös életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt Marvan Barguti.

A tárgyalásokon eddig kulcsszerepet játszó Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje és közel-keleti tanácsadója csütörtökön Izraelbe érkezik.

Tel-Avivban a Túszok tere csütörtök reggel óta tele van emberekkel, kezükben izraeli és amerikai zászlók, beszélgetnek, énekelnek, ünneplik az immár két éve Izraelből elrabolt utolsó túszok napokon belül várható hazatérését.

(MTI nyomán)