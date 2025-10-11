Háború, Tudomány és technika :: 2025. október 11. 10:11 ::

Izrael és Kína már most a nagy erejű lézersugárra esküszik az egyre szaporodó dróntámadások ellen

A háborúkban bevetett drónokból egyre több van, egyre olcsóbbak és hatékonyabbak. Ezek ellen nem érdemes hagyományos légvédelmet használni, de a drága és nehézkes rendszereket kiválthatja a lézer. Izrael és Kína már most erre esküszik, és sok ország követi a példájukat. A Deutsche Welle összefoglalója.

Nagy-Britanniában is tesztelnek hasonló fegyvereket. Akár egy kilométer távolságról is képesek eltalálni a célpontot, használatuk pedig a hagyományos lövedékkel, illetve rakétával működő fegyverek költségének töredékébe kerül. A harceszköz rendszerbe állítása után rakéták és drónok ellen is bevethetik, és előnyös tulajdonságai közé tartozik, hogy többféle páncélozott harcjárműre is felszerelhető.

(Deutsche Welle - Telex)