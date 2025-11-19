Háború :: 2025. november 19. 18:56 ::

Határok nélküli uniós katonai mobilitási területet akarnak létrehozni Brüsszelből

A vészhelyzet esetén szükséges katonai célú szállítás hatékonyságának megnövelése érdekében az Európai Unió határok nélküli katonai mobilitási területet kíván létrehozni - jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben szerdán.



Az észt Kaja Kallasnak a gonosz zsidó törpe a példaképe, ő is az utolsó európaiig harcolna Oroszország ellen (fotó: Kiur Kaasik/Delfi Meedia)

Kaja Kallas sajtótájékoztatóján közölte: az uniós bizottság által 2027-re létrehozni tervezett mobilitási terület egy "katonai schengeni övezet" megvalósítását jelentené annak érdekében, hogy a csapatok, felszereléseik és a katonai eszközök gyorsan és zökkenőmentesen mozoghassanak Európában, fokozva az Európai Unió védelmi felkészültségét.

Az Európai Bizottság célja emellett az innováció fellendítése a katonai területen, valamint az európai védelmi ipar megerősítése, annak uniós szintű átalakításával - tájékoztatott.

Elmondta, hogy a csapatok és a katonai felszerelés európai mozgatásának gyorsabbá, biztonságosabbá és összehangoltabbá tételét az uniós bizottság egyebek mellett a szabályozási akadályok felszámolása révén kívánja elérni. Ez azt jelenti, hogy uniós szintű harmonizált szabályok lépnének életbe katonai mobilitásra vonatkozóan, és eljárások a határokon átnyúló katonai mozgásokra, legfeljebb kezdeti háromnapos időkerettel és egyszerűsített vámeljárásokkal.

A brüsszeli testület vészhelyzeti keretrendszert hozna létre európai katonai mobilitási reagálási rendszer (EMERS) néven a gyorsított eljárásokhoz és az infrastruktúrához való elsőbbségi hozzáférés szavatolására, támogatva ezzel az EU vagy a NATO keretében fellépő fegyveres erőket. Fokozni kívánja a közlekedési infrastruktúra ellenálló képességét a fő uniós katonai mobilitási folyosók kettős felhasználású - katonai mellett polgári használatra is alkalmas - szabványoknak való megfeleltetése és a stratégiai infrastruktúra védelme által.

Az uniós főképviselő elmondása szerint a tagállamok közötti szolidaritást erősítő alap bevezetésével és egy vonatkozó digitális információs rendszer létrehozásával az uniós bizottság fokozni kívánja a tagállamok katonai mobilitási képességeinek felkészültségét és rendelkezésre állását. A megerősített transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) építve az Európai Bizottság irányítja majd a végrehajtást és ellenőrzi a felkészültséget. Munkáját a tagállamok nemzeti határokon átnyúló katonai szállításért felelős koordinátorai támogatják - közölte.

A főképviselő kiemelte, hogy az olyan innovációk, mint a mesterséges intelligencia, a kvantumrendszerek, a drónok és az űrtechnológia, átalakítják a harcteret. Az új kihívások megoldására, valamint a védelmi felkészültség javítása érdekében az EU az európai védelmi ipar modernizációjának felgyorsítását tervezi. Célja, hogy összehangolja a mérnöki innováción, tudományos fejlesztéseken és felfedezéseken alapuló technológia és a védelmi ipar szereplőit, hogy felgyorsítsa a fejlett technológiák katonai képességekben való alkalmazását, és az innováció révén növelje Európa termelési kapacitását.

"Európának tanulnia kell Ukrajna tapasztalataiból. Meg kell erősítenie ellenálló képességét, és egy új védelmi ökoszisztémát kell kiépítenie, amely egyesíti az iparági vezetőket, az újítókat és a technológiai közösséget, hogy gyorsabban és hatékonyabban biztosítsa és javítsa Európa védelmi képességeit" - fogalmazott.

Az intézkedések és a tervezett beruházások erősítik a kiberbiztonságot, az energiabiztonságot és a védelmi felkészültséget béke idején és válsághelyzetben egyaránt - húzta alá az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő.

