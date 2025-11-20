Háború, Lapszemle :: 2025. november 20. 18:40 ::

Trump állítólagos béketerve szerint Oroszország megkapná a Donbászt, de fizetne az ellenőrzéséért, Zelenszkij kiakadt

The Telegraph szerint a Trump-adminisztrációval kötött megállapodás értelmében Kijev átadná az irányítást a keleti Donbász régió felett, de megtartaná a tulajdonjogot, Oroszország pedig bérleti díjat fizetne a régió tényleges ellenőrzéséért, írja az Economix.

Ukrajna kénytelen lehet területének egy részét bérbe adni Oroszországnak egy háború lezárását célzó amerikai terv értelmében. Kijevnek el kellene fogadnia a Putyinnal kötött, földért készpénzes megállapodást. A brit The Telegraph információi szerint a Washingtonnal kötött megállapodás értelmében Kijev átadná az irányítást a keleti Donbász régió felett, de megtartaná a tulajdonjogot. Oroszország nem nyilvános bérleti díjat fizetne a régió tényleges ellenőrzéséért.

A 28 pontos tervet az Egyesült Államok és Oroszország között titkos tárgyalások sorozata során vitatták meg, ami újra megerősítette azokat a félelmeket, hogy Ukrajnát kihagyják a jövőjéről szóló tárgyalásokból.

A The Telegraph arról is beszámolt , hogy a megállapodás, amellett, hogy

Ukrajnát területi átadásra kényszerítené,

a felére csökkentené Kijev hadseregének létszámát,

és megtiltaná a nagy hatótávolságú rakéták birtoklását.

Emellett megakadályozná a külföldi csapatok Ukrajnába telepítését,

megszüntetné az amerikai katonai segítségnyújtást,

megakadályozná a külföldi diplomáciai repülőgépek leszállását az országban.

Az orosz nyelv hivatalos államnyelvvé válna,

az orosz ortodox egyház pedig hivatalos státuszt kapna a megszállt területeken.

Ukrajna ugyanakkor tárgyalásokat folytathatna az Egyesült Államokkal és az európai kormányokkal a tűzszünet fenntartásának elősegítése érdekében.

A brit lap beszámolója szerint Kijevben elutasították a tervet, Oroszország pedig tagadta, hogy tudna róla.

Donald Trump nem kommentálta a megállapodást, de szerdán elárulta, hogy nemrég azt mondta Vlagyimir Putyinnak:

hadd rendezzem le a nyavalyás háborúdat.

Források szerint azonban a Fehér Ház közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy el kell fogadnia a feltételeket, különösen az őt elsöprő korrupciós botrány miatt.

Földbérleti rendszer

A The Telegraph felidézte, hogy Zelenszkij többször is kizárta, hogy a béke áraként átadná az egész Donbászt Oroszországnak. A területek átengedése Putyin régóta követelése, mióta augusztusban Alaszkában találkozott az amerikai elnökkel.

Donald Trump terve egy Ukrajna általi földbérleti rendszerről illeszkedik a békemegállapodások támogatására használt üzleti megállapodások mintájába.

A Donbász gazdag ásványkincsekben. A területért cserébe Moszkvától elvárható, hogy földjárulékot fizessen, hogy kompenzálja az Ukrajna földjeihez való hozzáférés elvesztéséből eredő anyagi veszteségeket.

Ukrajna alkotmánya értelmében köteles a területek átengedését népszavazásra bocsátani, amely valószínűleg kudarcot vall – ezt egy bérleti megállapodás elkerülné.

A brit hírportálhoz eljutott információk szerint a dokumentumot az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Kirill Dmitrijev orosz megbízott háromnapos tárgyalásain állították össze a múlt hónapban Miamiban.

Tárgyalások Miamiban a lemondott budapesti csúcs után

A stratégiát ezen a héten megosztották Kijevvel, miután Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője Miamiba repült tárgyalásokra néhány nappal azután, hogy lemondták Trump és Putyin magyarországi csúcstalálkozóját, és az Egyesült Államok látszólag keményvonalas fellépést folytatott Oroszországgal az olajszankciók bevezetésével.

Európai források a The Telegraphnak azt mondták, hogy nagyrészt sötétben tartották őket az üzlet részleteivel kapcsolatban. Steve Witkoff amerikai különmegbízottat egyébként gyakran kritizálják magánbeszélgetésekben európai tisztviselők, akik úgy vélik, hogy túl könnyen befolyásolható az orosz érvekkel.

Zelenszkij kiutat keres Európában

Witkoff egyébként szerdán találkozott volna Volodimir Zelenszkijjel Törökországban, de a találkozót elhalasztották. A hírek szerint az ukrajnai elnök nemtetszését fejezte ki a javaslattal kapcsolatban, miután azt ismertették tisztviselőivel.

Egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta az Axiosnak, hogy a találkozót azért halasztották el, mert Zelenszkij egy alternatív, európai partnerekkel közösen kidolgozott tervet kívánt bemutatni, amelyet az Egyesült Államok elfogadhatatlannak tartott Oroszország számára, és amely megváltoztatná az Umerovval elért megállapodásokat.

Úgy tudni, hogy Katar és Törökország részt vesz az új béketerv kidolgozásában, és támogatja az Egyesült Államok közvetítési erőfeszítéseit.

Szerdán Dan Driscoll hadügyért felelős államtitkár Pentagon-küldöttséggel érkezett Kijevbe „tényfeltáró misszióba, hogy találkozzon ukrán tisztviselőkkel és megvitassa a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” – mondta Dave Butler ezredes szóvivő.

Eközben a frontvonalon heves harcok folytak, és a donyecki Pokrovszk városa hamarosan orosz kézre kerülhet, ami Moszkva legjelentősebb katonai diadala lenne Bahmut 2023-as elfoglalása óta.

Szerdán John Healey, az Egyesült Királyság védelmi minisztere azt nyilatkozta, hogy egy orosz kémhajó lézerrel próbálta megvakítani a brit katonai pilótákat. Elmondása szerint a Yantar hajó fénysugarakat lőtt ki egy RAF P-8 Poseidon tengeralattjáró-vadász repülőgép pilótáira, amelyet a hajó megfigyelésére küldtek.

Putyin kőkemény feltételekkel állt elő: ezt kéri a békéért cserébe

Az orosz elnök a teljes donyecki terület átadását kéri Oroszországnak az ukrajnai háború lezárásához, miközben némi engedményt ajánlott Zaporizzsja és Herszon részben megszállt területeiért cserébe.

Frissítés: Bloomberg: elkezdődött a nyomásgyakorlás

Az Egyesült Államok elkezdett nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökre, hogy fogadja el az Oroszország és Egyesült Államok közt tárgyalt, Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békeszerződést – tudta meg a Bloomberg.

A lap azt nem írta meg, hogy pontosan milyen eszközökkel, milyen módon gyakorolnak nyomást Zelenszkij elnökre, a Moszkva és Washington közt tárgyalt békemegállapodás részleteire viszont kitérnek.

A Bloomberg úgy tudja: Washington és Moszkva arról tárgyal egyebek mellett, hogy Ukrajna átadná a Donbaszt Oroszországnak, az USA visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Ukrajna pedig korlátozná haderejének létszámát.

A háromból két feltétel Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan.

Zelenszkij elnök hamarosan találkozik párttársaival és politikai szövetségeseivel, hogy tárgyaljon egyrészt arról, hogy tudnak ellenállni az USA követeléseinek úgy, hogy közben nem haragítják magukra Washingtont, illetve arról, hogy tudják csökkenteni az Enerhoatom körüli korrupciós ügy hatásait.

UNN: Zelenszkij kezében a béketerv, azonnal beszélni akar Trumppal

Volodimir Zelenszkij kézhez vette az Egyesült Államok béketerv-vázlatát, a kijevi vezető hamarosan beszélni fog róla Donald Trump amerikai elnökkel – írta meg az UNN.

A lap azt írja: Zelenszkij kapott egy „béketerv-vázlatot” az Egyesült Államoktól, amely szerintük „intenzívvé teheti a diplomáciát.”

Zelenszkij elnök egyetért azzal, hogy le kell zárni a háborút, ennek kapcsán Kijev együtt szeretne dolgozni az USA-val, annak érdekében, hogy „méltó módon” érjen véget a konfliktus. Zelenszkij elnök várhatóan a „következő napokban” beszél majd Trump elnökről a béketervet illetően, hozzáadva Ukrajna javaslatait.

Bár az UNN nem konkretizálja, vélhetően arról a béketervről van szó, melyet az USA diszkréten tárgyalt le az elmúlt hetekben Oroszországgal – sajtóhírek szerint Trump csapata a Donbasz Oroszországnak való átadását, az orosz ukrán államnyelvvé tételét és az ukrán haderő létszámának korlátozását tervezi. Ezek a békefeltételek Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlanok.

Elhűlt Zelenszkij embere, mikor meglátta Washington béketervét

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke a Sky News-nak azt mondta , a kiszivárgott 28 pontos amerikai béketerv az „eddigi legfurcsább terv”, és „abszolút irreális”.

– Még nem ismerjük a részleteket, de első látásra a valaha volt legfurcsább tervnek tűnik – nyilatkozta Merezsko. Hozzátette: számomra teljesen irreálisnak tűnik, és egyértelműen ellentétes Ukrajna vörös vonalaival.

Volodimir Zelenszkij pártjának a tagja reményét fejezte ki, hogy az Ukrajna nélkül folytatott titkos tárgyalásokról szóló hírek nem igazak. Szerinte ezek „nagyon veszélyesek” lennének, és arra hasonlítanának, mikor a nyugati hatalmak Csehszlovákia háta mögött döntöttek az ország egy részének német kézbe adásáról 1938-ban.

Washington érdemben nem kommentálta a kiszivárgott terveket, Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor azt írta, mindkét félnek „nehéz, de szükséges” engedményeket kell tennie, írja a Portfólió.

Kreml: a rendezéshez meg kell szüntetni a konfliktust kiváltó okokat

A békés rendezésnek el kell vezetnie az ukrajnai válság kiváltó okainak felszámolásához - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

"Oroszország továbbra is nyitott a rendezésre, de ennek el kell vezetnie a konfliktus kiváltó okainak felszámolásához" - mondta.

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy folyik-e jelenleg orosz-amerikai konzultáció az ukrajnai rendezésről, azt mondta: "konzultáció mint olyan, jelenleg nem folyik. Természetesen vannak kontaktusok. De olyan folyamat, amelyet konzultációnak lehetne nevezni, nincs senkivel".

Peszkov szerint bármely időpont alkalmas az ukrán konfliktus politikai és diplomáciai úton történő rendezésére. Az orosz elnök sajtótitkára így reflektált arra a felvetésre, hogy vajon a mostani-e a legjobb időpont a megegyezésre, amikor az orosz védelmi minisztérium csatagyőzelmekről tesz bejelentéseket, az ukrán belpolitikában korrupciós botrány robbant ki, és közeleg a tél.

A szóvivő kommentálta René Obermannak, az Airbus vezérigazgatójának a berlini biztonságpolitikai konferencián szerdán tett nyilatkozatát, amelyben Európa Achilles-sarkának nevezte az orosz Iszkander-M rakétakomplexumok jelenlétét a kalinyingrádi régióban, valamint ezek lehetséges fehéroroszországi telepítését. Obermann arra kérte az európai országokat, hogy dolgozzanak ki közös doktrínát Oroszország feltartóztatására, és hogy ennek keretében telepítsenek harcászati nukleáris fegyvereket határai mentén.

Peszkov hangsúlyozta, hogy "Kalinyingrád Oroszország elidegeníthetetlen része, amelynek biztonsága és stabilitása érdekében "mindent megtesz, ma és holnap is." Obermann kijelentését annak jeleként értékelte, hogy az európaiak elveszítik a mértéktartást és megfontoltságot a hozzáállásukban.

(MTI)