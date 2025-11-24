Háború :: 2025. november 24. 15:04 ::

Jelentős politikai nyomás nehezedik Ukrajnára - panaszkodik Zelenszkij

Ukrajna "kritikus pillanatban van", jelentős politikai nyomás nehezedik rá - jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Krími Platform elnevezésű kezdeményezés stockholmi találkozóján tartott beszédében.

"Szorosan együttműködünk az Egyesült Államokkal, az európai partnerekkel és sok más országgal, meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyekkel véget vethetünk Oroszország Ukrajna elleni háborújának, és valódi biztonságot teremthetünk. A médiában sok a zaj, sok a politikai nyomás. Putyin jogi elismerést akar arról, amit ellopott, meg akarja törni a területi integritás és a szuverenitás elvét. Ez a legnagyobb probléma. Önök mindannyian értik, mit jelent ez. Ezt nemcsak Ukrajnától akarja, hanem az egész világtól, és ez nagyon veszélyes" - idézett az UNIAN ukrán hírügynökség Zelenszkijnek a svéd parlamentben mondott beszédéből. Hangsúlyozta, hogy "a határokat nem lehet erővel megváltoztatni".

Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal összehangolt több olyan lépést is, amelyek lehetővé teszik, hogy rendkívül fontos kérdések továbbra is napirenden maradjanak a tárgyalásokon. Elsősorban az összes ukrán fogoly szabadon bocsátásáról van szó a "mindenkit mindenkiért cserébe" elv alapján, valamint azokról a civilekről és gyerekekről, akiket Oroszország hurcolt el - mondta.

"Ezek fontos lépések, de ahhoz, hogy valódi békét érjünk el, többre van szükség. Folytatjuk a munkát partnereinkkel, elsősorban az Egyesült Államokkal, olyan kompromisszumokat keresve, amelyek erősítenek bennünket, nem pedig gyengítenek. Továbbra is elmagyarázzuk majd, mennyire veszélyes úgy tenni, mintha az agresszióra nem kellene odafigyelni, mintha minden magától megoldódott volna" - tette hozzá Zelenszkij.

Az államfő felszólalása után Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke kijelentette, hogy Ukrajna nem fog beleegyezni az Oroszország által megszállt területek jogi elismerésébe, az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó korlátozásokba vagy Ukrajna jövőbeli szövetségeire vonatkozó megkötésekbe. A házelnök hangsúlyozta, hogy ezek a szabályok olyan alapelvek, amelyeket "senki sem sérthet meg" a béketárgyalások során. Azt is kijelentette a svéd parlamentben, hogy Ukrajna EU- és NATO-tagságának minden béketervben szerepelnie kell.

(MTI)