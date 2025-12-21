Háború :: 2025. december 21. 20:19 ::

Orosz dróncsapás borított lángba egy hatalmas napraforgóolaj-tartályt egy Odessza megyei kikötőben

Orosz dróncsapás borított lángba egy hatalmas napraforgóolaj-tartályt az Odessza megyei Pivdenne kikötőjében - közölte vasárnap egy helyi hírtelevízió Telegram-csatornáján.

A történtekről közzé tett egyik felvételen a lángoló tartályt lehetett látni, egy másik videón pedig a napraforgóolajjal elöntött környező utcákat lehetett látni.

Russia attacked a sunflower oil storage tank with a Shahed drone in Pivdenne, Odesa region. pic.twitter.com/0Z3Jd4qlzA December 21, 2025

Mindemellett Odessza városából is robbanásokat jelentettek. A hatóságok felszólították Pivdenne lakóit, hogy vonuljanak óvóhelyekre.

Az orosz hadsereg néhány napja már csapást mért Pivdenne kikötőjére, aminek során szintén napraforgóolaj-tartály rongálódott meg gazdasági károkat okozva. Pivdenne egyike annak a három ukrán kikötőnek, ahonnan gabonát és más mezőgazdasági termékeket exportálnak.

Volodimir Zelenszkij vasárnap nehéznek nevezte az Odessza megyében kialakult helyzetet, mondván Oroszország fokozza támadásait, hogy ezzel elvágja Ukrajnát a Fekete-tengertől. Az "ukrán" elnök egyben elrendelte a térség légvédelmének megerősítését, illetve átszervezését.

(MTI nyomán)