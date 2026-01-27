Háború, Lapszemle :: 2026. január 27. 10:41 ::

Ukrán lap: győzelme esetén Magyar Péter harci repülőgépeket adhat Ukrajnának

Ha a Fidesz veszít, Magyarország harci repülőgépeket adhat Ukrajnának - írja a Mandiner az Unian ukrán lapra hivatkozva.

Azt írták, hogy az Unian szerint Magyarország politikai okokból nem adja oda szomszédjának a cseh Aero Vodochody L-39NG Skyfox típusú harci repülőgépeit, ám ez megváltozhat az áprilisi választást követően.

A cseh Aero Vodochody L-39NG Skyfox típusú harci repülőgépeit, amelyek már Magyarországon is szolgálatban állnak, a szakértők Ukrajna számára alternatívaként kínálják a régebbi L-159-ek helyett - idézte a Mandiner az ukrán lapot. Az Unian azt írja: politikai okokból sem Csehország, sem Magyarország nem valószínű, hogy átadná saját megrendelését Ukrajnának, ám ez változhat a 2026-os magyar választás után - tették hozzá.

Az ukrán lapban megjelent cikk azt írta, a magyar légierő 2022-ben rendelt 12 darabot, az eszközök drónelhárításra is alkalmasak.

(MTI)