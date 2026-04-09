Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. április 9. 21:12 ::

Naponta több száz embert mészárolnak le a zsidó népirtók Libanonban

A libanoni harcok március eleji kezdete óta a legtöbb, több mint háromszáz halálos áldozatot követeltek a szerdai izraeli légitámadások a libanoni hatóságok közlése szerint. Több mint ezren meg is sebesültek - tette hozzá csütörtökön a libanoni egészségügyi minisztérium.

Annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg állítása szerint ellenfelének, az Irán támogatta Hezbollah síita milíciának a létesítményeit veszi célba, a libanoni hatóságok azt állítják, hogy több csapás figyelmeztetés nélkül sűrűn lakott kereskedelmi és lakóövezeteket ért a reggeli csúcsforgalom idején, ami nagyszámú polgári áldozathoz vezetett.

Joseph Aoun libanoni elnök barbárnak nevezte a történteket, Navaf Szalám miniszterelnök pedig bejelentette, hogy országa az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordul sürgős panasszal, mert e támadásokat a nemzetközi és a humanitárius jog nyílt megsértésének tartja.

Eli Hairallah, a Libanoni Polgári Védelmi Szervezet szóvivője elmondta, hogy a bejrúti Aín Mreisszeh tengerparti negyedben egy sebesült nőt találtak a romok alatt, egy férfit pedig Bejrút déli külvárosában az összedőlt lakóháza alatt. Váel Jarrosh, a bejrúti Makasszed kórház orvosa arról számolt be, hogy a robbanásokat követő tíz percen belül mintegy 70 sebesültet szállítottak be hozzájuk.

(MTI)

